https://ria.ru/20250423/evropa-2012988189.html

ЕК выступила против предложения признать Крым российским

ЕК выступила против предложения признать Крым российским - РИА Новости, 23.04.2025

ЕК выступила против предложения признать Крым российским

Представитель ЕК Гийом Мерсье, комментируя информацию СМИ о том, что США на переговорах в Лондоне якобы намерены были предложить Европе признать Крым... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:00:00+03:00

2025-04-23T16:00:00+03:00

2025-04-23T16:01:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Представитель ЕК Гийом Мерсье, комментируя информацию СМИ о том, что США на переговорах в Лондоне якобы намерены были предложить Европе признать Крым российским, напомнил о своей позиции в поддержку территориальной целостности Украины, но подчеркнул, что принимать решение по условиям мирного урегулирования должна сама Украина. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. "Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, и наши дипломатические усилия продолжаются на всех уровнях. Наша позиция в отношении мирных переговоров - совершенно четкая: Украина должна сама определять условия справедливого и прочного мира… Что касается суверенитета Украины, то для ЕС отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевым", - ответил представитель ЕК Гийом Мерсье на вопрос журналистов о том, как смотрят в Брюсселе на возможное предложение США по Крыму. Тем не менее представитель ЕК не смог ответить на вопрос, есть ли у властей в Брюсселе "план Б" на случай, если США выйдут из переговоров по Украине. Он только напомнил, что ЕС продолжает военную поддержку Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России, вопрос Крыма закрыт окончательно. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что вести переговоры по Украине можно с кем угодно, если есть желание найти компромиссное решение. По словам российского лидера, вопрос - в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что киевскому режиму нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012973751.html

https://ria.ru/20250423/kosachev-2012951206.html

https://ria.ru/20250423/evrodeputat-2012938062.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, еврокомиссия, оон, евросоюз