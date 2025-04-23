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Евросоюз сам себя выводит из игры, заявил посол России в Вене - РИА Новости, 23.04.2025
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15:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/evropa-2012972684.html
Евросоюз сам себя выводит из игры, заявил посол России в Вене
Евросоюз сам себя выводит из игры, заявил посол России в Вене - РИА Новости, 23.04.2025
Евросоюз сам себя выводит из игры, заявил посол России в Вене
Евросоюз сам себя выводит из игры, поддерживая Украину оружием и инструкторами, и не должен возмущаться, что его не приглашают на переговоры, заявил посол РФ в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:15:00+03:00
2025-04-23T15:15:00+03:00
в мире
украина
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз сам себя выводит из игры, поддерживая Украину оружием и инструкторами, и не должен возмущаться, что его не приглашают на переговоры, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. По словам дипломата, российской стороне уже давно понятно, что ЕС предпочитает вместо серьезных мирных инициатив поддерживать тяжелые удары по гражданской инфраструктуре России, поставлять на Украину дальнобойное оружие, своих инструкторов и военных советников. "Иллюзий на этот счет мы не питаем. Такими действиями ЕС сам себя выводит из игры, и в Брюсселе не должны бы возмущаться, что их не зовут за стол переговоров, когда речь идет о мирном урегулировании", - сказал Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche. Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая была намечена на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Госсекретарь США 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США 19 апреля сообщила, что западные страны намерены в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
https://ria.ru/20250423/peregovory-2012903799.html
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в мире, украина, лондон, сша, дмитрий любинский, дэвид лэмми, марко рубио, евросоюз, мид франции‎
В мире, Украина, Лондон, США, Дмитрий Любинский, Дэвид Лэмми, Марко Рубио, Евросоюз, МИД Франции‎
Евросоюз сам себя выводит из игры, заявил посол России в Вене

Посол Любинский: ЕС сам себя выводит из игры, поддерживая Украину оружием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз сам себя выводит из игры, поддерживая Украину оружием и инструкторами, и не должен возмущаться, что его не приглашают на переговоры, заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, российской стороне уже давно понятно, что ЕС предпочитает вместо серьезных мирных инициатив поддерживать тяжелые удары по гражданской инфраструктуре России, поставлять на Украину дальнобойное оружие, своих инструкторов и военных советников.
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"Иллюзий на этот счет мы не питаем. Такими действиями ЕС сам себя выводит из игры, и в Брюсселе не должны бы возмущаться, что их не зовут за стол переговоров, когда речь идет о мирном урегулировании", - сказал Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня.
До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
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Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая была намечена на среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Госсекретарь США 18 апреля заявил, что надеется, что на следующей встрече с представителями Европы и Киева будут достигнуты "более определенные" ответы по урегулированию украинского конфликта. Газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США 19 апреля сообщила, что западные страны намерены в Лондоне согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине.
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В миреУкраинаЛондонСШАДмитрий ЛюбинскийДэвид ЛэммиМарко РубиоЕвросоюзМИД Франции‎
 
 
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