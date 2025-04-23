https://ria.ru/20250423/evraev-2013032132.html

Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля

Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля - РИА Новости, 23.04.2025

Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля

Сервис краткосрочной аренды автомобилей начнет работать в Ярославле с конца апреля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:51:00+03:00

2025-04-23T18:51:00+03:00

2025-04-23T19:34:00+03:00

ярославская область

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михаил евраев

каршеринг

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды автомобилей начнет работать в Ярославле с конца апреля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В Ярославской области запускаем каршеринг. Сотрудничество с крупнейшим сервисом России начинаем с Ярославля. Уже с 28 апреля здесь можно будет взять машину на время с помощью мобильного телефона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор назвал каршеринг удобным и выгодным сервисом для жителей и гостей региона. Кроме того, по его словам, каршеринг снижает нагрузку на дорожную сеть, заменяя в среднем 5-6 автомобилей. "В будущем планируется расширить зону покрытия и на другие города региона", - подчеркнул Евраев. Вице-губернатор Василий Горбунов отметил, что каршеринг в Ярославле – это новый уровень городской мобильности, который делает жизнь комфортнее, а путешествия – проще и интереснее. "Уверен, что жители по достоинству оценят преимущества этого сервиса, а для гостей города он станет приятным дополнением к впечатлениям о гостеприимной Ярославской земле", - цитирует Горбунова пресс-служба областного правительства. По данным облправительства, каршеринг в Ярославле запустит компания "Делимобиль". Данный сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году, работает в 14 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 11 миллионам зарегистрированных пользователей по всей России.

https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012692115.html

https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

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ярославль, ярославская область, михаил евраев, каршеринг