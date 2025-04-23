Рейтинг@Mail.ru
Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:51 23.04.2025 (обновлено: 19:34 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/evraev-2013032132.html
Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля
Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля - РИА Новости, 23.04.2025
Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля
Сервис краткосрочной аренды автомобилей начнет работать в Ярославле с конца апреля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:51:00+03:00
2025-04-23T19:34:00+03:00
ярославская область
ярославль
ярославская область
михаил евраев
каршеринг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013039924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13aac2f84a9982c630a89f5c3847fb5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды автомобилей начнет работать в Ярославле с конца апреля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "В Ярославской области запускаем каршеринг. Сотрудничество с крупнейшим сервисом России начинаем с Ярославля. Уже с 28 апреля здесь можно будет взять машину на время с помощью мобильного телефона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор назвал каршеринг удобным и выгодным сервисом для жителей и гостей региона. Кроме того, по его словам, каршеринг снижает нагрузку на дорожную сеть, заменяя в среднем 5-6 автомобилей. "В будущем планируется расширить зону покрытия и на другие города региона", - подчеркнул Евраев. Вице-губернатор Василий Горбунов отметил, что каршеринг в Ярославле – это новый уровень городской мобильности, который делает жизнь комфортнее, а путешествия – проще и интереснее. "Уверен, что жители по достоинству оценят преимущества этого сервиса, а для гостей города он станет приятным дополнением к впечатлениям о гостеприимной Ярославской земле", - цитирует Горбунова пресс-служба областного правительства. По данным облправительства, каршеринг в Ярославле запустит компания "Делимобиль". Данный сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году, работает в 14 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 11 миллионам зарегистрированных пользователей по всей России.
https://ria.ru/20250422/golosovanie-2012692115.html
https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013039924_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_f9e36bfd4be87b0f7ada0e31ce1367d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославль, ярославская область, михаил евраев, каршеринг
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев, каршеринг
Каршеринг начнет работать в Ярославле с конца апреля

Евраев: в Ярославле с конца апреля начнет работать каршеринг

© Getty Images / Thai Liang LimДевушка использует смартфон, чтобы открыть двери автомобиля
Девушка использует смартфон, чтобы открыть двери автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Thai Liang Lim
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Сервис краткосрочной аренды автомобилей начнет работать в Ярославле с конца апреля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В Ярославской области запускаем каршеринг. Сотрудничество с крупнейшим сервисом России начинаем с Ярославля. Уже с 28 апреля здесь можно будет взять машину на время с помощью мобильного телефона", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Голосование за объекты благоустройства стартовало в Ярославской области
22 апреля, 11:40
Губернатор назвал каршеринг удобным и выгодным сервисом для жителей и гостей региона. Кроме того, по его словам, каршеринг снижает нагрузку на дорожную сеть, заменяя в среднем 5-6 автомобилей.
"В будущем планируется расширить зону покрытия и на другие города региона", - подчеркнул Евраев.
Вице-губернатор Василий Горбунов отметил, что каршеринг в Ярославле – это новый уровень городской мобильности, который делает жизнь комфортнее, а путешествия – проще и интереснее.
"Уверен, что жители по достоинству оценят преимущества этого сервиса, а для гостей города он станет приятным дополнением к впечатлениям о гостеприимной Ярославской земле", - цитирует Горбунова пресс-служба областного правительства.
По данным облправительства, каршеринг в Ярославле запустит компания "Делимобиль". Данный сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году, работает в 14 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, предоставляя услуги каршеринга более чем 11 миллионам зарегистрированных пользователей по всей России.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области
19 апреля, 16:40
 
Ярославская областьЯрославльЯрославская областьМихаил Евраевкаршеринг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала