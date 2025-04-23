https://ria.ru/20250423/es-2013019098.html

ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар

ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 23.04.2025

ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар

Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:55:00+03:00

2025-04-23T17:55:00+03:00

2025-04-23T17:55:00+03:00

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валдис домбровскис

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической безопасности, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис на фоне ввода новых американских пошлин, в том числе в отношении товаров из стран Евросоюза. "В будущем мы будем нуждаться в друг друге еще больше в мире, который становится все более конфликтным и конкурентным… Но мы также намерены устанавливать новые партнерские отношения по всему миру, чтобы диверсифицировать их и укреплять таким образом, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность", - сказал Домбровскис на конференции в США. Выступление еврокомиссара транслировала пресс-служба ЕК на своем сайте. По словам Домбровскиса, ЕС уже заключил торговые соглашения с 76 странами, недавно завершил переговоры с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки) и Мексикой, продолжает переговоры с Индией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ и другими странами. Домбровскис добавил, что Евросоюз стремится обеспечить свое будущее, оставаясь открытым для инвестиций и торговли. "Наши новые торговые соглашения направлены на цифровое партнерство, стратегические инвестиции и, доступ к важнейшему сырью, источниками энергии будущего", - уточнил еврокомиссар.

https://ria.ru/20250423/rossiya-2012990420.html

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сша, южная америка, мексика, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, в мире