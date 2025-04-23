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ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 23.04.2025
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17:55 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/es-2013019098.html
ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар
ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 23.04.2025
ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар
Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:55:00+03:00
2025-04-23T17:55:00+03:00
сша
южная америка
мексика
валдис домбровскис
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической безопасности, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис на фоне ввода новых американских пошлин, в том числе в отношении товаров из стран Евросоюза. "В будущем мы будем нуждаться в друг друге еще больше в мире, который становится все более конфликтным и конкурентным… Но мы также намерены устанавливать новые партнерские отношения по всему миру, чтобы диверсифицировать их и укреплять таким образом, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность", - сказал Домбровскис на конференции в США. Выступление еврокомиссара транслировала пресс-служба ЕК на своем сайте. По словам Домбровскиса, ЕС уже заключил торговые соглашения с 76 странами, недавно завершил переговоры с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки) и Мексикой, продолжает переговоры с Индией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ и другими странами. Домбровскис добавил, что Евросоюз стремится обеспечить свое будущее, оставаясь открытым для инвестиций и торговли. "Наши новые торговые соглашения направлены на цифровое партнерство, стратегические инвестиции и, доступ к важнейшему сырью, источниками энергии будущего", - уточнил еврокомиссар.
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сша, южная америка, мексика, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз, в мире
США, Южная Америка, Мексика, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар

Еврокомиссар Домбровскис: ЕС будет выстраивать отношения с новыми партнерами

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической безопасности, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис на фоне ввода новых американских пошлин, в том числе в отношении товаров из стран Евросоюза.
"В будущем мы будем нуждаться в друг друге еще больше в мире, который становится все более конфликтным и конкурентным… Но мы также намерены устанавливать новые партнерские отношения по всему миру, чтобы диверсифицировать их и укреплять таким образом, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность", - сказал Домбровскис на конференции в США.
Выступление еврокомиссара транслировала пресс-служба ЕК на своем сайте.
По словам Домбровскиса, ЕС уже заключил торговые соглашения с 76 странами, недавно завершил переговоры с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки) и Мексикой, продолжает переговоры с Индией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ и другими странами. Домбровскис добавил, что Евросоюз стремится обеспечить свое будущее, оставаясь открытым для инвестиций и торговли.
"Наши новые торговые соглашения направлены на цифровое партнерство, стратегические инвестиции и, доступ к важнейшему сырью, источниками энергии будущего", - уточнил еврокомиссар.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 16:06
 
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