ЕС ценит США, но будет искать и других партнеров, заявил еврокомиссар
Еврокомиссар Домбровскис: ЕС будет выстраивать отношения с новыми партнерами
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Евросоюз высоко ценит партнерство с США, но намерен выстраивать новые партнерские отношения с разными государствами мира для обеспечения своей экономической безопасности, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис на фоне ввода новых американских пошлин, в том числе в отношении товаров из стран Евросоюза.
"В будущем мы будем нуждаться в друг друге еще больше в мире, который становится все более конфликтным и конкурентным… Но мы также намерены устанавливать новые партнерские отношения по всему миру, чтобы диверсифицировать их и укреплять таким образом, чтобы обеспечить нашу экономическую безопасность", - сказал Домбровскис на конференции в США.
Выступление еврокомиссара транслировала пресс-служба ЕК на своем сайте.
По словам Домбровскиса, ЕС уже заключил торговые соглашения с 76 странами, недавно завершил переговоры с Меркосур (общий рынок стран Южной Америки) и Мексикой, продолжает переговоры с Индией, Таиландом, Филиппинами, Индонезией, ОАЭ и другими странами. Домбровскис добавил, что Евросоюз стремится обеспечить свое будущее, оставаясь открытым для инвестиций и торговли.
"Наши новые торговые соглашения направлены на цифровое партнерство, стратегические инвестиции и, доступ к важнейшему сырью, источниками энергии будущего", - уточнил еврокомиссар.