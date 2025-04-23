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Bloomberg узнал о планах ЕС запретить спотовые закупки газа из России - РИА Новости, 23.04.2025
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16:44 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/es-2013000438.html
Bloomberg узнал о планах ЕС запретить спотовые закупки газа из России
Bloomberg узнал о планах ЕС запретить спотовые закупки газа из России - РИА Новости, 23.04.2025
Bloomberg узнал о планах ЕС запретить спотовые закупки газа из России
Чиновники Евросоюза рассматривают возможность запрета на спотовые (не по долгосрочным контрактам) покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:44:00+03:00
2025-04-23T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность запрета на спотовые (не по долгосрочным контрактам) покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений. "ЕС готовится обсудить идею запрета на спотовые закупки природного газа у России в рамках своего плана поэтапного отказа от импорта энергоносителей из Москвы", - передаёт агентство. Отмечается, что такая мера позволит снизить зависимость Европы он импорта энергоносителей из России в краткосрочной перспективе и подготовит почву для дальнейшего отказа от долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. На данный момент большая часть импорта российского газа поступает в рамках долгосрочных контрактов, которые сложно аннулировать. Также ЕС не рассматривает санкции и пошлины из-за отсутствия единогласной поддержки таких мер внутри блока, передаёт агентство. Ранее агентство Рейтер сообщило, что чиновники Евросоюза отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников. Как отмечалось, вместо этого Еврокомиссия (ЕК) намерена разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей, к 2027 году. Этот план должны объявить в начале мая.
https://ria.ru/20250417/gaz-2011711113.html
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россия, европа, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Bloomberg узнал о планах ЕС запретить спотовые закупки газа из России

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность запрета на спотовые закупки газа у РФ

© Fotolia / Roman Sigaev Пламя газа и символ Евросоюза
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / Roman Sigaev
Пламя газа и символ Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Чиновники Евросоюза рассматривают возможность запрета на спотовые (не по долгосрочным контрактам) покупки газа из России в рамках планов снизить зависимость от российских энергоносителей к 2027 году, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
«
"ЕС готовится обсудить идею запрета на спотовые закупки природного газа у России в рамках своего плана поэтапного отказа от импорта энергоносителей из Москвы", - передаёт агентство.
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Отмечается, что такая мера позволит снизить зависимость Европы он импорта энергоносителей из России в краткосрочной перспективе и подготовит почву для дальнейшего отказа от долгосрочных контрактов с российскими поставщиками.
На данный момент большая часть импорта российского газа поступает в рамках долгосрочных контрактов, которые сложно аннулировать. Также ЕС не рассматривает санкции и пошлины из-за отсутствия единогласной поддержки таких мер внутри блока, передаёт агентство.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что чиновники Евросоюза отказались от идеи введения запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенной ситуации в отношении альтернативных источников.
Как отмечалось, вместо этого Еврокомиссия (ЕК) намерена разработать новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей, к 2027 году. Этот план должны объявить в начале мая.
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