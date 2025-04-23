https://ria.ru/20250423/elbrus-2013068201.html

Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции

Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции - РИА Новости, 23.04.2025

Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции

Погибшими на Эльбрусе иностранными туристами оказались граждане Турции, утверждает турецкое агентство IHA. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:58:00+03:00

2025-04-23T23:58:00+03:00

2025-04-23T23:58:00+03:00

эльбрус

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155683/41/1556834156_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5fcf8dd1c132fb471934df3ac1d1c75f.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Погибшими на Эльбрусе иностранными туристами оказались граждане Турции, утверждает турецкое агентство IHA. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщило в среду министерство. Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы - горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее было найдено одно тело. По данным агентства, группа из пятерых граждан Турции отправилась в РФ в воскресенье. Двое участников группы смогли запросить помощь и спуститься с горы самостоятельно. "Спасатели обнаружили тело погибшего от гипотермии альпиниста из района Манавгат в Анталье Мехмета Коджаакча, а также Казыма Гюлера из провинции Бурса", - сообщило агентство.

https://rsport.ria.ru/20250118/30-let-na-elbruse-1994268314.html

эльбрус

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эльбрус, россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)