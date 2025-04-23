https://ria.ru/20250423/elbrus-2013068201.html
Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции
Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции - РИА Новости, 23.04.2025
Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции
Погибшими на Эльбрусе иностранными туристами оказались граждане Турции, утверждает турецкое агентство IHA. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:58:00+03:00
2025-04-23T23:58:00+03:00
2025-04-23T23:58:00+03:00
эльбрус
россия
турция
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Погибшими на Эльбрусе иностранными туристами оказались граждане Турции, утверждает турецкое агентство IHA. Сотрудники МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на Эльбрусе, где группа туристов просила помощи, найдено тело второго погибшего, сообщило в среду министерство. Ранее на Эльбрусе на высоте примерно 5350 метров незарегистрированная иностранная группа попросила о помощи. По предварительной информации, у двух участников группы - горная болезнь. На помощь туристам выдвинулись 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Позднее было найдено одно тело. По данным агентства, группа из пятерых граждан Турции отправилась в РФ в воскресенье. Двое участников группы смогли запросить помощь и спуститься с горы самостоятельно. "Спасатели обнаружили тело погибшего от гипотермии альпиниста из района Манавгат в Анталье Мехмета Коджаакча, а также Казыма Гюлера из провинции Бурса", - сообщило агентство.
https://rsport.ria.ru/20250118/30-let-na-elbruse-1994268314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эльбрус, Россия, Турция, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции
IHA: погибшими на Эльбрусе иностранными туристами оказались граждане Турции