https://ria.ru/20250423/eksperty-2013031895.html

Эксперты: спрос на минеральные удобрения возрастет на 11%

Эксперты: спрос на минеральные удобрения возрастет на 11% - РИА Новости, 23.04.2025

Эксперты: спрос на минеральные удобрения возрастет на 11%

До 2030 года спрос на минеральные удобрения возрастет на 11%, большой запрос будет поступать от стран Латинской Америки и Южной Азии, такой прогноз был озвучен... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:49:00+03:00

2025-04-23T18:49:00+03:00

2025-04-23T18:49:00+03:00

россия

удобрения

минеральные удобрения

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. До 2030 года спрос на минеральные удобрения возрастет на 11%, большой запрос будет поступать от стран Латинской Америки и Южной Азии, такой прогноз был озвучен экспертами на презентации исследования "Российские минеральные удобрения: в поисках оптимального пути на рынок". Мероприятие прошло в среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Масштабное исследование отрасли и логистических путей вывоза продукции осуществила компания "Имплемента". "Тема очень и очень важная и острая. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года поставил задачу достижения технологического суверенитета в отечественном агропромышленном комплексе. Это непосредственно касается и отрасли производства минеральных удобрений", – сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. Сенатор отметила, что Россия – единственная страна в мире, на 100% обеспечивающая себя всеми основными видами минеральных удобрений и сырьем для их производства. "Супердинамичной отраслью производство удобрений назвать нельзя, 1-1,5% роста в год для производства удобрений – это нормально. Тем не менее, есть страны, которые являются локомотивами потребления удобрений. Это в первую очередь Китай, это рынок Африки, который растет колоссальными темпами. Это Индия и Латинская Америка", – сообщил управляющий директор компании "Имплемента" Дмитрий Акишин. В перспективе, по оценкам экспертов, до 2030 года спрос на минеральные удобрения возрастет на 11%. Основными регионами растущего спроса станут Латинская Америка и Южная Азия. Акишин подчеркнул, что Россия – один из крупнейших экспортеров удобрений в мире, поставляющая на мировые рынки 36 миллионов тонн, при этом весь объем рынка составляет 213 миллионов тонн. Между тем, отечественное предложение остается конкурентоспособным, несмотря даже на серьезные логистические затраты, которые достигают до 30% стоимости. "Большая часть российских минеральных удобрений экспортируется морским путем через терминалы Балтийского, Азово-Черноморского и Арктического бассейнов. Лидером является Балтийский бассейн, обеспечивающий 84% всего экспорта", – рассказал Акишин. Вместе с тем, по словам спикера, сухопутный экспорт занимает незначительную часть российских поставок на внешние рынки. Акишин подчеркнул, что терминалы Балтийского бассейна исключительно важны как для производителей РФ, так и Белоруссии, которая активно использует российскую портовую и железнодорожную инфраструктуру для выхода своей продукции на мировые рынки. По словам спикера, прирост экспортоориентированных мощностей производства удобрений в 2030 году составит в России 15 миллионов тонн, однако мощности по их вывозу – в дефиците. Основу увеличения выпуска обеспечат карбамид и хлористый калий, по выпуску которых заявлено 12 миллионов тонн "бумажных" проектов (заявленных к строительству производственных мощностей). Однако, по словам Акишина, возникает проблема – как эти удобрения вывезти. "К 2030 году непокрытая потребность в специализированных мощностях для перевалки удобрений на Балтике будет находиться в диапазоне от 6 до 22 миллионов тонн", – отметил Акишин. Вместе с тем, по словам спикера, возможная нехватка перевалочных мощностей на Балтике и рост потребления удобрений на внешних рынках создает условия для развития инфраструктуры на юге России, тем более что, если порты Балтики удобны для поставок удобрений в Европу и Латинскую Америку, то Азовско-Черноморский бассейн предпочтителен для отгрузок в страны Азии. По мнению экспертов, растет преимущество портов Арктического бассейна, которые обладают прямым выходом в мировой океан, что особенно важно в условиях геополитической напряженности и планов по развитию Северного морского пути. Комментируя выводы экспертов, сенатор Талабаева отметила, что синхронизация развития портовых мощностей и железной дороги важна для развития экспорта, который в свою очередь позволяет производителям инвестировать в производство, что важно для приоритетного обеспечения российских аграриев удобрениями. Спрос на удобрения растет во всем мире благодаря экологической повестке, тренду на увеличение эффективности использования питательных веществ. А благодаря государственной поддержке российские производители наращивают выпуск также и специальных удобрений, следуя за общемировым трендом.

https://ria.ru/20241023/udobreniya-1979494843.html

https://ria.ru/20250418/udobreniya-2011964114.html

https://ria.ru/20250309/ssha-2003881114.html

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россия, удобрения, минеральные удобрения