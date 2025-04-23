https://ria.ru/20250423/ek-2012967405.html

В Еврокомиссии рассказали о работе над новым пакетом санкций против России

В Еврокомиссии рассказали о работе над новым пакетом санкций против России - РИА Новости, 23.04.2025

В Еврокомиссии рассказали о работе над новым пакетом санкций против России

В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:57:00+03:00

2025-04-23T14:57:00+03:00

2025-04-23T14:57:00+03:00

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брюссель

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. В Еврокомиссии на вопрос о потенциальном снятии санкций ЕС с России заявили, что продолжают работу над новым 17-м пакетом ограничений, сказал на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье. "У нас уже приняты шестнадцать пакетов санкций, и сейчас идет работа над 17-м пакетом, мы также используем доходы от замороженных российских активов на помощь Украине", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине США могут поставить вопрос о частичном снятии европейских санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250327/ek-2007708669.html

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