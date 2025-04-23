https://ria.ru/20250423/eao-2012877799.html

В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток

В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток - РИА Новости, 23.04.2025

В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток

Спасатели в Еврейской автономной области вызволили из застрявшего лифта родильного дома в Биробиджане беременную женщину, у которой уже начались схватки, с ней... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T08:09:00+03:00

2025-04-23T08:09:00+03:00

2025-04-23T08:09:00+03:00

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

россия

сергей тарасов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области вызволили из застрявшего лифта родильного дома в Биробиджане беременную женщину, у которой уже начались схватки, с ней и ребенком все хорошо, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО в своем Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел в родильном доме Биробиджана. Беременная женщина, у которой начались схватки, застряла в лифте роддома. "С ней находилось два дежурных специалиста медперсонала. Чтобы вызволить пострадавшую, нам пришлось спиливать дверь. Сам лифт был в аварийном состоянии, поэтому работали осторожно и быстро", - рассказали спасатели Виктор Макаршев и Сергей Тарасов, слова которых приводятся в сообщении. Уточняется, что на работу у спасателей ушло чуть больше пяти минут. Когда женщину эвакуировали на носилки, у нее уже отошли воды. Молодая мама была незамедлительно передана в родзал, где благополучно родила. Сейчас ей и жизни малыша ничего не угрожает.

https://ria.ru/20241107/ufa-1982379519.html

еврейская автономная область

биробиджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия, сергей тарасов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)