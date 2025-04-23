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В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток - РИА Новости, 23.04.2025
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08:09 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/eao-2012877799.html
В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток
В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток - РИА Новости, 23.04.2025
В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток
Спасатели в Еврейской автономной области вызволили из застрявшего лифта родильного дома в Биробиджане беременную женщину, у которой уже начались схватки, с ней... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:09:00+03:00
2025-04-23T08:09:00+03:00
происшествия
еврейская автономная область
биробиджан
россия
сергей тарасов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области вызволили из застрявшего лифта родильного дома в Биробиджане беременную женщину, у которой уже начались схватки, с ней и ребенком все хорошо, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО в своем Telegram-канале. Отмечается, что инцидент произошел в родильном доме Биробиджана. Беременная женщина, у которой начались схватки, застряла в лифте роддома. "С ней находилось два дежурных специалиста медперсонала. Чтобы вызволить пострадавшую, нам пришлось спиливать дверь. Сам лифт был в аварийном состоянии, поэтому работали осторожно и быстро", - рассказали спасатели Виктор Макаршев и Сергей Тарасов, слова которых приводятся в сообщении. Уточняется, что на работу у спасателей ушло чуть больше пяти минут. Когда женщину эвакуировали на носилки, у нее уже отошли воды. Молодая мама была незамедлительно передана в родзал, где благополучно родила. Сейчас ей и жизни малыша ничего не угрожает.
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еврейская автономная область
биробиджан
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происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, россия, сергей тарасов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Россия, Сергей Тарасов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане беременная женщина застряла в лифте во время схваток

В Биробиджане спасли беременную женщину со схватками, застрявшую в лифте роддома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели в Еврейской автономной области вызволили из застрявшего лифта родильного дома в Биробиджане беременную женщину, у которой уже начались схватки, с ней и ребенком все хорошо, сообщает ГУ МЧС России по ЕАО в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в родильном доме Биробиджана. Беременная женщина, у которой начались схватки, застряла в лифте роддома.
«
"С ней находилось два дежурных специалиста медперсонала. Чтобы вызволить пострадавшую, нам пришлось спиливать дверь. Сам лифт был в аварийном состоянии, поэтому работали осторожно и быстро", - рассказали спасатели Виктор Макаршев и Сергей Тарасов, слова которых приводятся в сообщении.
Уточняется, что на работу у спасателей ушло чуть больше пяти минут. Когда женщину эвакуировали на носилки, у нее уже отошли воды. Молодая мама была незамедлительно передана в родзал, где благополучно родила. Сейчас ей и жизни малыша ничего не угрожает.
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ПроисшествияЕврейская автономная областьБиробиджанРоссияСергей ТарасовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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