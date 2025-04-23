https://ria.ru/20250423/dtp-2012875929.html
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:39:00+03:00
2025-04-23T07:39:00+03:00
2025-04-23T08:20:00+03:00
происшествия
саратовская область
хвалынский район
саратов
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САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. "В 07.20 (06.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на трассе Саратов - Хвалынск произошло столкновение шести автомобилей: трех грузовых и трех легковых автомобилей. В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб. Из грузового автомобиля один человек пострадал. Пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в Telegram-канале.В пресс-службе региональной госавтоинспекции уточнили журналистам, что авария произошла у поворота на село Сосновая Маза, где столкнулись грузовые Sitrak, Volvo, Man и легковые Volkswagen Tiguan, "Лада Веста" и ВАЗ-2121. В результате ДТП погибла женщина-водитель автомобиля Volkswagen 1985 года рождения.
https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
саратовская область
хвалынский район
саратов
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происшествия, саратовская область, хвалынский район, саратов
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район, Саратов
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
В Саратовской области столкнулись шесть автомобилей, один человек погиб