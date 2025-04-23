Рейтинг@Mail.ru
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 23.04.2025 (обновлено: 08:20 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/dtp-2012875929.html
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек - РИА Новости, 23.04.2025
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек
Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T07:39:00+03:00
2025-04-23T08:20:00+03:00
происшествия
саратовская область
хвалынский район
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин. "В 07.20 (06.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на трассе Саратов - Хвалынск произошло столкновение шести автомобилей: трех грузовых и трех легковых автомобилей. В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб. Из грузового автомобиля один человек пострадал. Пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в Telegram-канале.В пресс-службе региональной госавтоинспекции уточнили журналистам, что авария произошла у поворота на село Сосновая Маза, где столкнулись грузовые Sitrak, Volvo, Man и легковые Volkswagen Tiguan, "Лада Веста" и ВАЗ-2121. В результате ДТП погибла женщина-водитель автомобиля Volkswagen 1985 года рождения.
https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html
саратовская область
хвалынский район
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, хвалынский район, саратов
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район, Саратов
В результате ДТП в Саратовской области погиб человек

В Саратовской области столкнулись шесть автомобилей, один человек погиб

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате один человек погиб и еще один пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
"В 07.20 (06.20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на трассе Саратов - Хвалынск произошло столкновение шести автомобилей: трех грузовых и трех легковых автомобилей. В результате ДТП из легкового автомобиля один человек погиб. Из грузового автомобиля один человек пострадал. Пострадавший госпитализирован. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются", - написал Юрин в Telegram-канале.
В пресс-службе региональной госавтоинспекции уточнили журналистам, что авария произошла у поворота на село Сосновая Маза, где столкнулись грузовые Sitrak, Volvo, Man и легковые Volkswagen Tiguan, "Лада Веста" и ВАЗ-2121. В результате ДТП погибла женщина-водитель автомобиля Volkswagen 1985 года рождения.
ДТП в Апастовском районе в Татарстане - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП
22 апреля, 09:26
 
ПроисшествияСаратовская областьХвалынский районСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала