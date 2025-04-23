https://ria.ru/20250423/dron-2013057065.html

Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны

Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 23.04.2025

Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:06:00+03:00

2025-04-23T22:06:00+03:00

2025-04-23T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего апреля с 20.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250403/bpla-2009222468.html

черное море

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия