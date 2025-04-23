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Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/dron-2013057065.html
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 23.04.2025
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
черное море
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего апреля с 20.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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черное море
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безопасность, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны

Над Чёрным морем уничтожили три БПЛА ВСУ и один дрон ВСУ над Курской областью

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцать третьего апреля с 20.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Средства ПВО сбили девять беспилотников ВСУ
3 апреля, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерное мореКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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