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Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 23.04.2025
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:06:00+03:00
2025-04-23T22:06:00+03:00
2025-04-23T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Чёрным морем и один над Курской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать третьего апреля с 20.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три – над акваторией Черного моря и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, черное море, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черное море, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Над Черным морем и Курской областью уничтожили украинские дроны
Над Чёрным морем уничтожили три БПЛА ВСУ и один дрон ВСУ над Курской областью