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При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:28:00+03:00
2025-04-23T15:28:00+03:00
2025-04-23T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки украинских преступников. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он попросил жителей воздержаться от поездок в приграничье. "Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - добавил он.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
Хинштейн: украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина