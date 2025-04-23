https://ria.ru/20250423/dron-2012975532.html

При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина

При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина - РИА Новости, 23.04.2025

При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина

Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:28:00+03:00

2025-04-23T15:28:00+03:00

2025-04-23T15:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

беловский район

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки украинских преступников. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он попросил жителей воздержаться от поездок в приграничье. "Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - добавил он.

https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html

беловский район

курская область

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Наталья Макарова

происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн