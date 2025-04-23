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При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/dron-2012975532.html
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина - РИА Новости, 23.04.2025
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина
Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:28:00+03:00
2025-04-23T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
беловский район
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные атаки украинских преступников. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он попросил жителей воздержаться от поездок в приграничье. "Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - добавил он.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
беловский район
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происшествия, беловский район, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн
При атаке дрона ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина

Хинштейн: украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Украинский дрон атаковал курский Беловский район, ранен мужчина, его доставили в районную ЦРБ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"Очередные атаки украинских преступников. Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также он попросил жителей воздержаться от поездок в приграничье.
"Пожалуйста, по возможности, не возвращайтесь в приграничье — там до сих пор опасно! Берегите себя!", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБеловский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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