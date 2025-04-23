https://ria.ru/20250423/dron-2012920134.html

Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик

Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик - РИА Новости, 23.04.2025

Украинский пленный спас российского бойца от FPV-дрона, рассказал штурмовик

Взятый в плен украинец спас российского военного от дрона-камикадзе ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:05:00+03:00

2025-04-23T12:05:00+03:00

2025-04-23T12:05:00+03:00

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ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Взятый в плен украинец спас российского военного от дрона-камикадзе ВСУ, рассказал РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка группировки "Юг" с позывным "Повар"."На прошлом направлении, вот, кстати, противодронное ружье, это передал нам военнопленный украинец. Им же на откате посадил свою же ФПВ (ударный беспилотник. — Прим. ред.). То есть его выкатывали на квадроцикле, отправили с военнослужащим, позывной "Добрый". "Добрый" был первым номером, военнопленный — второй, и вот удачно им посадил ФПВ, который был направлен на них", — сказал боец.По словам собеседника агентства, двух солдат ВСУ взяла в плен штурмовая группа 242-го полка. Их захватили в заблокированном блиндаже, один из украинцев был с противодроновым ружьем. Дистанция до точки эвакуации составляла не более трех километров, и за это расстояние боевики ВСУ постарались ликвидировать сдавшегося в плен сослуживца.Украинские военные регулярно наносят удары дронами и артиллерией в таких ситуациях, стремясь убить сослуживцев, но не допустить их попадания в плен.

https://ria.ru/20250423/skandal-2012861463.html

https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html

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вооруженные силы украины, россия, украина