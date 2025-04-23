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В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог
В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог - РИА Новости, 23.04.2025
В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог
Капитальный ремонт 705,6 километра участков дорог планируется провести в текущем году на территории новых регионов РФ, следует из презентации госкомпании... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:40:00+03:00
2025-04-23T11:40:00+03:00
2025-04-23T11:58:00+03:00
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт 705,6 километра участков дорог планируется провести в текущем году на территории новых регионов РФ, следует из презентации госкомпании "Автодор" в рамках форума "Госзаказ". "Реализация специального инфраструктурного проекта в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Капитальный ремонт участков дорог в полном конструктиве - 705,6 километров", - говорится в презентации. Всего с 2022 по 2024 года завершен капитальный ремонт 2082,3 километра дорог на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее сообщалось, что на 2025 год запланировано восстановление порядка 770 километров дорог в новых регионах. В ДНР и ЛНР "Автодор" обновит суммарно порядка 525 километров дорог.
https://ria.ru/20250421/putin-2012608122.html
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жкх, херсонская область , россия, донецкая народная республика, общество
ЖКХ, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог
"Автодор": в новых российских регионах отремонтируют 705,6 км дорог