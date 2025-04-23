https://ria.ru/20250423/dollar-2012862011.html

Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле

Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле - РИА Новости, 23.04.2025

Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле

Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара – на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России –... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:17:00+03:00

2025-04-23T02:17:00+03:00

2025-04-23T02:41:00+03:00

экономика

россия

китай

дмитрий александров

дональд трамп

джером пауэлл

ави кэпитал

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара – на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России – налоговый период, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.Он напомнил, что доллар испытывает давление и от продолжающегося торгового конфликта с Китаем. А в России до конца апреля продолжается налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Это еще больше укрепляет рубль.Ближе к середине мая его могут поддержать подвижки на переговорном треке. Если финансовые санкции хотя бы отчасти будут сняты, возможно движение рубля к отметке 75 за доллар."Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", — заключил Александров.

https://ria.ru/20250422/zoloto-2012633979.html

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экономика, россия, китай, дмитрий александров, дональд трамп, джером пауэлл, ави кэпитал