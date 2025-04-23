Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 23.04.2025 (обновлено: 02:41 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/dollar-2012862011.html
Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле
Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле - РИА Новости, 23.04.2025
Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле
Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара – на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России –... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:17:00+03:00
2025-04-23T02:41:00+03:00
экономика
россия
китай
дмитрий александров
дональд трамп
джером пауэлл
ави кэпитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3f689f5ea1311aa2dce5b9b93670f0.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара – на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России – налоговый период, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.Он напомнил, что доллар испытывает давление и от продолжающегося торгового конфликта с Китаем. А в России до конца апреля продолжается налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Это еще больше укрепляет рубль.Ближе к середине мая его могут поддержать подвижки на переговорном треке. Если финансовые санкции хотя бы отчасти будут сняты, возможно движение рубля к отметке 75 за доллар."Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", — заключил Александров.
https://ria.ru/20250422/zoloto-2012633979.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001663165_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd6b3717c099533b16a316a54161d746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, дмитрий александров, дональд трамп, джером пауэлл, ави кэпитал
Экономика, Россия, Китай, Дмитрий Александров, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, АВИ Кэпитал
Аналитик объяснил, кто выбьет у доллара почву из-под ног уже в апреле

Аналитик Александров: на курс доллара давит противостояние Трампа с главой ФРС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюры долларов США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ситуация на валютном рынке складывается не в пользу доллара – на него давит противостояние Дональда Трампа с главой Федрезерва Джеромом Пауэллом, а в России – налоговый период, рассказал агентству "Прайм" руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
Он напомнил, что доллар испытывает давление и от продолжающегося торгового конфликта с Китаем. А в России до конца апреля продолжается налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку. Это еще больше укрепляет рубль.
Ближе к середине мая его могут поддержать подвижки на переговорном треке. Если финансовые санкции хотя бы отчасти будут сняты, возможно движение рубля к отметке 75 за доллар.
"Однако и в этом случае вслед за этим вероятен возврат выше текущих значений уже во второй половине года, то есть, средневзвешенный курс по году ждём выше 80 рублей", — заключил Александров.
Слиток золота - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Экономист объяснил, не пора ли менять доллары на золото
Вчера, 02:18
 
ЭкономикаРоссияКитайДмитрий АлександровДональд ТрампДжером ПауэллАВИ Кэпитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала