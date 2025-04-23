https://ria.ru/20250423/dolg-2012867898.html

В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России

В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России - РИА Новости, 23.04.2025

В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России

Россиянам могут ограничить выезд из РФ при долге от 10 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T03:29:00+03:00

2025-04-23T03:29:00+03:00

2025-04-23T03:29:00+03:00

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 23апр – РИА Новости. Россиянам могут ограничить выезд из РФ при долге от 10 тысяч рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе ФССП РФ. "Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ при неисполнении им в установленный для добровольного исполнения срок требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей, требований неимущественного характера, а также иных требований имущественного характера", - сказали в ведомстве. В Службе добавили, что если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не на основании судебного акта, то пристав или взыскатель могут обратиться в суд, чтобы ограничить должнику выезд из РФ. После этого, на основании судебного акта, пристав выносит временное ограничение на выезд должника из страны.

https://ria.ru/20250421/fssp-2012434669.html

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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)