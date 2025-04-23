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"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах - РИА Новости, 23.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:46 23.04.2025 (обновлено: 13:22 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/diktant-2012901612.html
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах - РИА Новости, 23.04.2025
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах
Международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах, сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:46:00+03:00
2025-04-23T13:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
диктант победы
москва
дальний восток
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах, сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Символично и то, что в этом году дата проведения диктанта, 25 апреля, выпадает на 80-летие знаменательной встречи на Эльбе, встречи солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции. Этот исторический эпизод олицетворяет собой единство свободных народов, неприемлющих нацизм и борющихся с нацизмом плечом к плечу. И сегодня Россия тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту."И в этой связи хочу подчеркнуть, что задания диктанта, переведенные на 10 иностранных языков, будут выполняться в более чем 90 странах мира, тем самым отдавая дань памяти великому поколению победителей", - отметил Нарышкин.Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин в свою очередь сообщил, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда"."Для наших соотечественников за рубежом Россотрудничество создало более 300 площадок в 90 странах мира… Для иностранных граждан тестовые задания включают в себя вопросы об участии конкретной страны во Второй мировой войне. Для них тестовые задания будут переведены на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий", - сказал он.Руководитель Центрального исполкома "Единой России" также рассказал, что накануне акции, 24 апреля, Минцифры РФ проведет для россиян рассылку через Госуслуги с информацией о диктанте."Сам "Диктант Победы" стартует 25 апреля в 12 часов по Москве. Дальний Восток будет писать по своему времени. В какой момент это произойдёт в конкретном регионе, можно посмотреть на сайте… Онлайн-тест диктанта станет доступен 25 апреля в 9 утра по московскому времени", - добавил Сидякин.
https://ria.ru/20250423/naryshkin-2012901032.html
https://ria.ru/20250422/kirgizija-2012714501.html
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общество, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, диктант победы, москва, дальний восток, александр сидякин, единая россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Диктант Победы, Москва, Дальний Восток, Александр Сидякин, Единая Россия
"Диктант Победы" пройдет в более чем 90 странах

Нарышкин: акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Всероссийская акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная акция "Диктант Победы" в 2025 году пройдет в более чем 90 странах, сообщил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Символично и то, что в этом году дата проведения диктанта, 25 апреля, выпадает на 80-летие знаменательной встречи на Эльбе, встречи солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции. Этот исторический эпизод олицетворяет собой единство свободных народов, неприемлющих нацизм и борющихся с нацизмом плечом к плечу. И сегодня Россия тоже объединяет вокруг себя множество людей доброй воли", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему диктанту.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Нарышкин назвал акцию "Диктант Победы" всенародным проектом
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"И в этой связи хочу подчеркнуть, что задания диктанта, переведенные на 10 иностранных языков, будут выполняться в более чем 90 странах мира, тем самым отдавая дань памяти великому поколению победителей", - отметил Нарышкин.
Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память", руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин в свою очередь сообщил, что для российских участников будет открыто 35 тысяч площадок: "Столько не было никогда".
"Для наших соотечественников за рубежом Россотрудничество создало более 300 площадок в 90 странах мира… Для иностранных граждан тестовые задания включают в себя вопросы об участии конкретной страны во Второй мировой войне. Для них тестовые задания будут переведены на 10 языков: английский, арабский, французский, испанский, немецкий, киргизский, китайский, монгольский, португальский и турецкий", - сказал он.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" также рассказал, что накануне акции, 24 апреля, Минцифры РФ проведет для россиян рассылку через Госуслуги с информацией о диктанте.
"Сам "Диктант Победы" стартует 25 апреля в 12 часов по Москве. Дальний Восток будет писать по своему времени. В какой момент это произойдёт в конкретном регионе, можно посмотреть на сайте… Онлайн-тест диктанта станет доступен 25 апреля в 9 утра по московскому времени", - добавил Сидякин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоДиктант ПобедыМоскваДальний ВостокАлександр СидякинЕдиная Россия
 
 
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