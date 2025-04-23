В Псковской области продолжают поиск детей, пропавших 18 лет назад
СК продолжает поиск детей, пропавших в Псковской области в 2007 году
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Правоохранители продолжают поиск Павла Матросова и Валентины Корик, пропавших в Псковской области 18 лет назад в десятилетнем возрасте после знакомства с мужчиной, который представился кинорежиссером из Москвы, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, 29 января 2007 года дети вместе с одноклассницей вышли из школы и по дороге домой встретили незнакомого мужчину, который представился кинорежиссером из Москвы. Он предложил школьникам сфотографироваться якобы для участия в съемках фильма о космосе. В результате Матросов и Корик ушли вместе с неизвестным, а их одноклассница отправилась домой.
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"Работа по установлению местонахождения детей и причастных к их похищению лиц ведется следователями непрерывно, с привлечением самых современных криминалистических методов и технологий", – говорится в сообщении.
Как отмечают в областном следственном управлении, с момента возбуждения уголовного дела на причастность к исчезновению детей проверяются в том числе и граждане, осужденные за совершение преступлений против несовершеннолетних. Всего в ходе расследования допрошено более 2 тысяч человек, проведено 274 процедуры опознания по фотографиям, а также 144 судебных экспертизы.
"Следствие обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавших детях или обстоятельствах их исчезновения, с просьбой не оставаться равнодушными и поделиться своими сведениями. Анонимность и конфиденциальность гарантируются", – добавляется в сообщении.
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