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В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием - РИА Новости, 23.04.2025
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00:27 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/daniya-2012860120.html
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием - РИА Новости, 23.04.2025
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием. "Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях. Мы должны положиться на наших самых близких друзей", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х. При этом он отметил, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
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в мире, дания, сша
В мире, Дания, США
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием

Депутат Ярлов: Дания никогда не сможет полностью обеспечить себя оружием сама

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием.
"Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях. Мы должны положиться на наших самых близких друзей", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х.
При этом он отметил, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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14 апреля, 12:53
 
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