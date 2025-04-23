https://ria.ru/20250423/daniya-2012860120.html
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием - РИА Новости, 23.04.2025
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T00:27:00+03:00
2025-04-23T00:27:00+03:00
2025-04-23T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием. "Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях. Мы должны положиться на наших самых близких друзей", - написал Ярлов в своём аккаунте в социальной сети Х. При этом он отметил, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
https://ria.ru/20250414/danija-2011135464.html
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в мире, дания, сша
В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием
Депутат Ярлов: Дания никогда не сможет полностью обеспечить себя оружием сама