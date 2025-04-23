https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса - РИА Новости, 23.04.2025
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса
Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:18:00+03:00
2025-04-23T17:18:00+03:00
2025-04-23T17:20:00+03:00
анатолий чубайс
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Исполнительное производство было возбуждено 17 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса. Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами.
https://ria.ru/20250407/peskov-2009786698.html
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анатолий чубайс, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Анатолий Чубайс, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса
Судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества Чубайса