https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html

Приставы хотят арестовать имущество Чубайса

Приставы хотят арестовать имущество Чубайса - РИА Новости, 23.04.2025

Приставы хотят арестовать имущество Чубайса

Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:18:00+03:00

2025-04-23T17:18:00+03:00

2025-04-23T17:20:00+03:00

анатолий чубайс

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Исполнительное производство было возбуждено 17 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса. Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами.

https://ria.ru/20250407/peskov-2009786698.html

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2025

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анатолий чубайс, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)