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Приставы хотят арестовать имущество Чубайса - РИА Новости, 23.04.2025
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17:18 23.04.2025 (обновлено: 17:20 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/chubajs-2013009469.html
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса - РИА Новости, 23.04.2025
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса
Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных РИА Новости, 23.04.2025
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анатолий чубайс
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости. Исполнительное производство было возбуждено 17 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса. Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами.
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анатолий чубайс, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Анатолий Чубайс, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы хотят арестовать имущество Чубайса

Судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества Чубайса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Судебные приставы завели исполнительное производство о наложении ареста на имущество Анатолия Чубайса, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств ФССП РФ, с которой ознакомилось РИА Новости.
Исполнительное производство было возбуждено 17 апреля. В рамках него накладывается арест на имущество Чубайса.
Производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Песков не стал комментировать арест имущества Чубайса
7 апреля, 12:57
 
Анатолий ЧубайсФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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