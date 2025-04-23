https://ria.ru/20250423/chs-2012977188.html

Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС

Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС - РИА Новости, 23.04.2025

Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС

В Киржачском районе установлены границы зоны ЧС, эта зона сужена до пределов ряда населенных пунктов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:35:00+03:00

2025-04-23T15:35:00+03:00

2025-04-23T15:36:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

мирный

александр авдеев (дипломат)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012887031_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_14237bcc71a75ae0be6991d0b5195e47.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Киржачском районе установлены границы зоны ЧС, эта зона сужена до пределов ряда населенных пунктов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Решением оперштаба в Киржачском районе установлены границы зоны ЧС. Проведён осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов следующих населённых пунктов: поселок Барсово, поселок Мирный, поселок Першино, деревня Храпки, деревня Грибаново, почтовое отделение Дубки, деревня Дубки, участок Мележи, деревня Дворищи, деревня Илейкино, СНТ "Звёздный", СНТ "Лужки"", - написал Авдеев. Он отметил, что решение оперштаба позволит жителям упомянутых населенных пунктов получить компенсацию и иную поддержку. Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация. Губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Утром Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий.

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

https://ria.ru/20250423/detonatsija-2012974620.html

киржачский район

владимирская область

мирный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, киржачский район, владимирская область, мирный, александр авдеев (дипломат), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области