Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС
Во Владимирской области сузили границы зоны ЧС, установленной после взрывов
© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
Машина скорой помощи на перегороженной дороге в Киржачском районе Владимирской области
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Киржачском районе установлены границы зоны ЧС, эта зона сужена до пределов ряда населенных пунктов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
"Решением оперштаба в Киржачском районе установлены границы зоны ЧС. Проведён осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов следующих населённых пунктов: поселок Барсово, поселок Мирный, поселок Першино, деревня Храпки, деревня Грибаново, почтовое отделение Дубки, деревня Дубки, участок Мележи, деревня Дворищи, деревня Илейкино, СНТ "Звёздный", СНТ "Лужки"", - написал Авдеев.
Он отметил, что решение оперштаба позволит жителям упомянутых населенных пунктов получить компенсацию и иную поддержку.
Минобороны РФ сообщило во вторник, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Губернатор сообщил о четырех пострадавших в результате возгорания боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Трое из них были госпитализированы, ещё одному предстоит амбулаторное лечение. Оперативный штаб решил эвакуировать семь населенных пунктов и 12 дачных поселков.
Утром Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе постепенно завершается, требуются обследования и оценка последствий.