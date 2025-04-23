https://ria.ru/20250423/chelyabinsk-2013010229.html

Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую

Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую - РИА Новости, 23.04.2025

Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую

Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания, одежду, учебные пособия направил Челябинск в подшефную территорию региона – город Ясиноватая в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:22:00+03:00

2025-04-23T17:22:00+03:00

2025-04-23T17:22:00+03:00

надежные люди

челябинск

ясиноватая

донецкая народная республика

гуманитарная помощь

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания, одежду, учебные пособия направил Челябинск в подшефную территорию региона – город Ясиноватая в ДНР, сообщила в среду пресс-служба городской администрации. "Более 20 тонн одежды, продуктов питания, учебных и развивающих пособий, средств гигиены, игрушек и предметов первой необходимости отправились в подшефную территорию нашего региона — город Ясиноватая. Груз собран для мирного населения сотрудниками администрации города и районов, челябинской городской думы, учреждений социальной сферы, благотворительными фондами и спонсорами", - говорится в сообщении. По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, город находится на постоянной связи с коллегами из Ясиноватой. "Сейчас в городе возобновлен образовательный процесс в школах, и мы получили от них запрос о дефиците различных учебных пособий, да и в принципе, есть нужда в бытовых предметах, спецодежде, средствах гигиены, технике и развивающих игрушках. Мы собрали весь требуемый перечень, получилась полная фура, и сегодня мы провожаем ее в добрый и важный путь", - приводит пресс-служба слова Лошкина. Помощь направляется мирному населению, проживающему, в том числе, в пунктах временного размещения, отмечается в сообщении. Также ее получат детские сады, школы и предприятия коммунальной сферы. Для образовательных учреждений собраны учебные пособия, развивающие игры, спортинвентарь, комплекты видеонаблюдения, бактерицидные лампы и бесконтактные термометры, также коммунальные службы получат для своих сотрудников комплекты спецодежды по сезонам, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20250423/konvoj-2012964682.html

https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html

челябинск

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, ясиноватая, донецкая народная республика, гуманитарная помощь