https://ria.ru/20250423/chelyabinsk-2013010229.html
Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую
Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую - РИА Новости, 23.04.2025
Более 20 тонн одежды, продуктов и игрушек направил Челябинск в Ясиноватую
Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания, одежду, учебные пособия направил Челябинск в подшефную территорию региона – город Ясиноватая в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:22:00+03:00
2025-04-23T17:22:00+03:00
2025-04-23T17:22:00+03:00
надежные люди
челябинск
ясиноватая
донецкая народная республика
гуманитарная помощь
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания, одежду, учебные пособия направил Челябинск в подшефную территорию региона – город Ясиноватая в ДНР, сообщила в среду пресс-служба городской администрации. "Более 20 тонн одежды, продуктов питания, учебных и развивающих пособий, средств гигиены, игрушек и предметов первой необходимости отправились в подшефную территорию нашего региона — город Ясиноватая. Груз собран для мирного населения сотрудниками администрации города и районов, челябинской городской думы, учреждений социальной сферы, благотворительными фондами и спонсорами", - говорится в сообщении. По словам главы Челябинска Алексея Лошкина, город находится на постоянной связи с коллегами из Ясиноватой. "Сейчас в городе возобновлен образовательный процесс в школах, и мы получили от них запрос о дефиците различных учебных пособий, да и в принципе, есть нужда в бытовых предметах, спецодежде, средствах гигиены, технике и развивающих игрушках. Мы собрали весь требуемый перечень, получилась полная фура, и сегодня мы провожаем ее в добрый и важный путь", - приводит пресс-служба слова Лошкина. Помощь направляется мирному населению, проживающему, в том числе, в пунктах временного размещения, отмечается в сообщении. Также ее получат детские сады, школы и предприятия коммунальной сферы. Для образовательных учреждений собраны учебные пособия, развивающие игры, спортинвентарь, комплекты видеонаблюдения, бактерицидные лампы и бесконтактные термометры, также коммунальные службы получат для своих сотрудников комплекты спецодежды по сезонам, добавляет пресс-служба.
https://ria.ru/20250423/konvoj-2012964682.html
https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, ясиноватая, донецкая народная республика, гуманитарная помощь
Надежные люди, Челябинск, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Гуманитарная помощь
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарного груза, в том числе продукты питания, одежду, учебные пособия направил Челябинск в подшефную территорию региона – город Ясиноватая в ДНР, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.
"Более 20 тонн одежды, продуктов питания, учебных и развивающих пособий, средств гигиены, игрушек и предметов первой необходимости отправились в подшефную территорию нашего региона — город Ясиноватая
. Груз собран для мирного населения сотрудниками администрации города и районов, челябинской городской думы, учреждений социальной сферы, благотворительными фондами и спонсорами", - говорится в сообщении.
По словам главы Челябинска
Алексея Лошкина, город находится на постоянной связи с коллегами из Ясиноватой.
"Сейчас в городе возобновлен образовательный процесс в школах, и мы получили от них запрос о дефиците различных учебных пособий, да и в принципе, есть нужда в бытовых предметах, спецодежде, средствах гигиены, технике и развивающих игрушках. Мы собрали весь требуемый перечень, получилась полная фура, и сегодня мы провожаем ее в добрый и важный путь", - приводит пресс-служба слова Лошкина.
Помощь направляется мирному населению, проживающему, в том числе, в пунктах временного размещения, отмечается в сообщении.
Также ее получат детские сады, школы и предприятия коммунальной сферы. Для образовательных учреждений собраны учебные пособия, развивающие игры, спортинвентарь, комплекты видеонаблюдения, бактерицидные лампы и бесконтактные термометры, также коммунальные службы получат для своих сотрудников комплекты спецодежды по сезонам, добавляет пресс-служба.