Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет
Силуанов: мир за пять лет изменился радикально, но ситуация под контролем
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир за пятилетний период изменился радикально, что оказывает влияние на российский бюджет, но ситуация под контролем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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"За этот период, мир поменялся радикально. Мы рассматривали пятилетний период. Причем неоднократно мы сталкивались с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми конфликтами, и все это непосредственным образом оказывает влияние на нашу страну, бюджет, финансовую систему", - сказал министр, выступая на коллегии Минфина РФ.
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"И несмотря на все это ситуация находится сегодня под контролем. Бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая", - подчеркнул Силуанов.
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По его словам, "каждый бюджет давался с трудом", необеспеченные источниками заявки на финансирование кратно превышали возможности министерства. "Мы вместе с правительством, с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.), коллегами работали над каждой такой заявкой, смотрели, насколько она дает вклад в экономику, вклад в улучшение жизни людей, насколько имеются ресурсы, определяли приоритеты", - рассказал Силуанов.
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"Иногда приходилось принимать непопулярные, сложные решения. Ведь выработка сбалансированного бюджета - это искусство, только результатом его не все довольны. И за это Минфин часто недолюбливают, приходится отказывать в новых бюджетных тратах. Но мы все прекрасно понимаем, что сохранность финансового здоровья - это залог благополучия", - подчеркнул министр.
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