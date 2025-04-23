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Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет - РИА Новости, 23.04.2025
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14:34 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/byudzhet-2012960828.html
Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет
Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет - РИА Новости, 23.04.2025
Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет
Мир за пятилетний период изменился радикально, что оказывает влияние на российский бюджет, но ситуация под контролем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:34:00+03:00
2025-04-23T14:34:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир за пятилетний период изменился радикально, что оказывает влияние на российский бюджет, но ситуация под контролем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "За этот период, мир поменялся радикально. Мы рассматривали пятилетний период. Причем неоднократно мы сталкивались с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми конфликтами, и все это непосредственным образом оказывает влияние на нашу страну, бюджет, финансовую систему", - сказал министр, выступая на коллегии Минфина РФ. "И несмотря на все это ситуация находится сегодня под контролем. Бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая", - подчеркнул Силуанов. По его словам, "каждый бюджет давался с трудом", необеспеченные источниками заявки на финансирование кратно превышали возможности министерства. "Мы вместе с правительством, с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.), коллегами работали над каждой такой заявкой, смотрели, насколько она дает вклад в экономику, вклад в улучшение жизни людей, насколько имеются ресурсы, определяли приоритеты", - рассказал Силуанов. "Иногда приходилось принимать непопулярные, сложные решения. Ведь выработка сбалансированного бюджета - это искусство, только результатом его не все довольны. И за это Минфин часто недолюбливают, приходится отказывать в новых бюджетных тратах. Но мы все прекрасно понимаем, что сохранность финансового здоровья - это залог благополучия", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250420/siluanov-2012379513.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов рассказал о влиянии мировой обстановки на российский бюджет

Силуанов: мир за пять лет изменился радикально, но ситуация под контролем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мир за пятилетний период изменился радикально, что оказывает влияние на российский бюджет, но ситуация под контролем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"За этот период, мир поменялся радикально. Мы рассматривали пятилетний период. Причем неоднократно мы сталкивались с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми конфликтами, и все это непосредственным образом оказывает влияние на нашу страну, бюджет, финансовую систему", - сказал министр, выступая на коллегии Минфина РФ.
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«
"И несмотря на все это ситуация находится сегодня под контролем. Бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здоровая", - подчеркнул Силуанов.
«
По его словам, "каждый бюджет давался с трудом", необеспеченные источниками заявки на финансирование кратно превышали возможности министерства. "Мы вместе с правительством, с Михаилом Владимировичем (Мишустиным - ред.), коллегами работали над каждой такой заявкой, смотрели, насколько она дает вклад в экономику, вклад в улучшение жизни людей, насколько имеются ресурсы, определяли приоритеты", - рассказал Силуанов.
«
"Иногда приходилось принимать непопулярные, сложные решения. Ведь выработка сбалансированного бюджета - это искусство, только результатом его не все довольны. И за это Минфин часто недолюбливают, приходится отказывать в новых бюджетных тратах. Но мы все прекрасно понимаем, что сохранность финансового здоровья - это залог благополучия", - подчеркнул министр.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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