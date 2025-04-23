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В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде - РИА Новости, 23.04.2025
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17:17 23.04.2025 (обновлено: 17:19 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/bratsk-2013007928.html
В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде
В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде - РИА Новости, 23.04.2025
В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде
Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:17:00+03:00
2025-04-23T17:19:00+03:00
происшествия
братск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Иркутские правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как в подъезде многоквартирного дома в Братске толпа молодых людей избивает своего ровесника. Юношу скидывают с лестницы, бьют ногами и руками по голове. СК завел уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц. "В Братске полицейские установили участников конфликтной ситуации, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время подозреваемые, а также молодой человек, пострадавший от противоправных действий, опрашиваются сотрудниками полиции и следователями регионального СК", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают объективную картину случившегося и причины произошедшего. На видеозаписи в Telegram-канале ГУМВД по Иркутской области представлено видео, где хулиганы извиняются за то, что избили юношу и обещают этого больше не повторять.
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братск
иркутская область
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происшествия, братск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде

Полиция в Братске допрашивает молодых людей, избивших ровесника в подъезде дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Иркутские правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как в подъезде многоквартирного дома в Братске толпа молодых людей избивает своего ровесника. Юношу скидывают с лестницы, бьют ногами и руками по голове. СК завел уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц.
«
"В Братске полицейские установили участников конфликтной ситуации, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время подозреваемые, а также молодой человек, пострадавший от противоправных действий, опрашиваются сотрудниками полиции и следователями регионального СК", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают объективную картину случившегося и причины произошедшего. На видеозаписи в Telegram-канале ГУМВД по Иркутской области представлено видео, где хулиганы извиняются за то, что избили юношу и обещают этого больше не повторять.
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ПроисшествияБратскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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