В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде
Полиция в Братске допрашивает молодых людей, избивших ровесника в подъезде дома
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Иркутские правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как в подъезде многоквартирного дома в Братске толпа молодых людей избивает своего ровесника. Юношу скидывают с лестницы, бьют ногами и руками по голове. СК завел уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц.
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"В Братске полицейские установили участников конфликтной ситуации, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время подозреваемые, а также молодой человек, пострадавший от противоправных действий, опрашиваются сотрудниками полиции и следователями регионального СК", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают объективную картину случившегося и причины произошедшего. На видеозаписи в Telegram-канале ГУМВД по Иркутской области представлено видео, где хулиганы извиняются за то, что избили юношу и обещают этого больше не повторять.
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