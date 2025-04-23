https://ria.ru/20250423/bratsk-2013007928.html

В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде

В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде - РИА Новости, 23.04.2025

В Братске нашли молодых людей, избивших сверстника в подъезде

Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:17:00+03:00

2025-04-23T17:17:00+03:00

2025-04-23T17:19:00+03:00

происшествия

братск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. Полицейские в Братске установили участников избиения юноши в подъезде многоквартирного дома, их допрашивают следователи, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Иркутские правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как в подъезде многоквартирного дома в Братске толпа молодых людей избивает своего ровесника. Юношу скидывают с лестницы, бьют ногами и руками по голове. СК завел уголовное дело по статье хулиганство, совершенное группой лиц. "В Братске полицейские установили участников конфликтной ситуации, произошедшей в подъезде многоквартирного дома. В настоящее время подозреваемые, а также молодой человек, пострадавший от противоправных действий, опрашиваются сотрудниками полиции и следователями регионального СК", - говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают объективную картину случившегося и причины произошедшего. На видеозаписи в Telegram-канале ГУМВД по Иркутской области представлено видео, где хулиганы извиняются за то, что избили юношу и обещают этого больше не повторять.

https://ria.ru/20241216/murmansk-1989396570.html

братск

иркутская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, братск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)