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В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин - РИА Новости, 23.04.2025
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11:21 23.04.2025 (обновлено: 11:35 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/bpl-2012908179.html
В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин
В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин - РИА Новости, 23.04.2025
В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин
Здание детского сада и магазин получили повреждения при атаке ударных беспилотников ВСУ на территории Брянской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T11:21:00+03:00
2025-04-23T11:35:00+03:00
брянская область
россия
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Здание детского сада и магазин получили повреждения при атаке ударных беспилотников ВСУ на территории Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, атаке ВСУ подверглась, в том числе, и Брянская область. "В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин", - сказал собеседник агентства. ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил в конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
https://ria.ru/20250313/bespilotniki-2004662770.html
брянская область
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брянская область, россия, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, происшествия
Брянская область, Россия, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Брянской области дроны повредили детский сад и магазин

В Брянской области при атаке украинских БПЛА повреждены детский сад и магазин

© Фото : соцсетиПоследствия атаки ВСУ на село Брахлов
Последствия атаки ВСУ на село Брахлов - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ на село Брахлов
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Здание детского сада и магазин получили повреждения при атаке ударных беспилотников ВСУ на территории Брянской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, атаке ВСУ подверглась, в том числе, и Брянская область.
«
"В Брянской области в результате атаки дронов ВСУ повреждены один детский садик и один магазин", - сказал собеседник агентства.
ВСУ максимально активно применяют БПЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России, заявил в конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Центральный федеральный округ.
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Брянская областьРоссияДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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