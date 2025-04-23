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В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды - РИА Новости, 23.04.2025
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Наука
 
23:55 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/bolid-2013068030.html
В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды
В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды - РИА Новости, 23.04.2025
В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды
Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что камера обсерватории в поселке Научный в Крыму... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:55:00+03:00
2025-04-23T23:55:00+03:00
наука
космос - риа наука
сергей назаров
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что камера обсерватории в поселке Научный в Крыму зафиксировала падение яркого болида из метеорного потока Лириды. &quot;Болид из метеорного потока Лириды попал на камеру обзора неба, установленную на стене павильона телескопа Синтез-АЗТ 8 (на КрАО – ред.) и направленную на юг. Задача камеры - контроль погоды для принятия решения по открытию-закрытию телескопов. Метеоры-болиды это пока побочный продукт. Планируем подключение софта, автоматически обнаруживающего метеоры в видеопотоке. Это позволит собирать статистику и писать научные работы&quot; , - сказал Назаров РИА Новости.Болид был зафиксирован поздно ночью во вторник, это как раз пик активности метеорного потока, уточнил астроном. Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, а ее следующий прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет – в 2276 году.
https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html
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космос - риа наука, сергей назаров, республика крым
Наука, Космос - РИА Наука, Сергей Назаров, Республика Крым
В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды

Астроном Назаров: метеорный поток Лириды попал на камеру обзора неба на КрАО

© www.astronet.ruМетеорный поток
Метеорный поток - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© www.astronet.ru
Метеорный поток . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что камера обсерватории в поселке Научный в Крыму зафиксировала падение яркого болида из метеорного потока Лириды.
«

"Болид из метеорного потока Лириды попал на камеру обзора неба, установленную на стене павильона телескопа Синтез-АЗТ 8 (на КрАО – ред.) и направленную на юг. Задача камеры - контроль погоды для принятия решения по открытию-закрытию телескопов. Метеоры-болиды это пока побочный продукт. Планируем подключение софта, автоматически обнаруживающего метеоры в видеопотоке. Это позволит собирать статистику и писать научные работы" , - сказал Назаров РИА Новости.

Болид был зафиксирован поздно ночью во вторник, это как раз пик активности метеорного потока, уточнил астроном.
Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, а ее следующий прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет – в 2276 году.
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