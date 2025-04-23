https://ria.ru/20250423/bolid-2013068030.html

В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды

В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды - РИА Новости, 23.04.2025

В Крыму астроном заснял болид метеорного потока Лириды

Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что камера обсерватории в поселке Научный в Крыму... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:55:00+03:00

2025-04-23T23:55:00+03:00

2025-04-23T23:55:00+03:00

наука

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сергей назаров

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Научный сотрудник Крымской Астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что камера обсерватории в поселке Научный в Крыму зафиксировала падение яркого болида из метеорного потока Лириды. "Болид из метеорного потока Лириды попал на камеру обзора неба, установленную на стене павильона телескопа Синтез-АЗТ 8 (на КрАО – ред.) и направленную на юг. Задача камеры - контроль погоды для принятия решения по открытию-закрытию телескопов. Метеоры-болиды это пока побочный продукт. Планируем подключение софта, автоматически обнаруживающего метеоры в видеопотоке. Это позволит собирать статистику и писать научные работы" , - сказал Назаров РИА Новости.Болид был зафиксирован поздно ночью во вторник, это как раз пик активности метеорного потока, уточнил астроном. Лириды – это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, порожденный кометой C/1861 G1 Тэтчера. В последний раз эту комету наблюдали в 1861 году, а ее следующий прилет к земной орбите ожидают только через 415 лет – в 2276 году.

https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сергей назаров, республика крым