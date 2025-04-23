https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012871349.html
Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА
Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 23.04.2025
Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА
Силы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Тульской областью, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщил глава региона Дмитрий РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:29:00+03:00
2025-04-23T05:29:00+03:00
2025-04-23T05:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Тульской областью, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале."В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники", — говорится в сообщении. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА
Миляев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Тульской областью