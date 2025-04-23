https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012871349.html

Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА

Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА - РИА Новости, 23.04.2025

Над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА

Силы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Тульской областью, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщил глава региона Дмитрий РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T05:29:00+03:00

2025-04-23T05:29:00+03:00

2025-04-23T05:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Силы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников над Тульской областью, информация о разрушениях и пострадавших не поступала, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале."В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России над Тульской областью уничтожены вражеские беспилотники", — говорится в сообщении. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Все специальные службы работают на местах. Губернатор добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250423/spetsoperatsiya-2012869920.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)