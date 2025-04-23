В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны
Евсеенко: война торговых пошлин несет риски устойчивости мировых рынков
Флаг Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко.
Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности ООН по "Формуле Арриа" в Нью-Йорке. Представитель Белоруссии подчеркнул в ходе выступления, что республика "всецело поддерживает цели этой встречи и разделяет озабоченности, озвученные делегацией Китая".
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"Разрушительное воздействие односторонних эгоцентричных действий государств и практики давления оказывает неоспоримое отрицательное воздействие на всю систему международных отношений, подрывает стабильность и устойчивое развитие. Мы все чаще наблюдаем, как отдельные государства, преследуя исключительно собственные интересы, прибегают к политике одностороннего принуждения – в форме экономических санкций, торговых барьеров и давления, лишенного всякой легитимности и нарушающего базовые принципы устава ООН", - заявил Евсеенко.
Он подчеркнул, что под прикрытием интересов так называемой "национальной безопасности" и вымышленного "справедливого" подхода вводятся незаконные торговые ограничения, разрываются международные договоренности, подрываются глобальные цепочки поставок, нарушается суверенитет государств.
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"Одним из очевидных примеров следствий такой политики является разгорающаяся сегодня на наших глазах война торговых пошлин и тарифов, которая уже всколыхнула многостороннюю торговую систему и угрожает появлением куда больших рисков для устойчивости мировых рынков. Такое поведение – это не защита интересов. Это шантаж. И он должен быть назван своим именем", - подчеркнул белорусский дипломат.
Он отметил, что Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 78/135 от 19 декабря 2023 года четко и недвусмысленно выразила серьезную обеспокоенность тем, что применение односторонних экономических мер принуждения, противоречащих принципам международного права и положениям устава ООН, отрицательно влияет на экономику и усилия в области развития, а также оказывает общее негативное воздействие на международное экономическое сотрудничество.
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"Очевидно, что в зоне особого риска находятся развивающиеся страны и регионы. Однако развитие событий в мире демонстрирует, что от угроз эгоистического протекционизма не застрахован никто – ни крупные высокоразвитые государства, ни уязвимые и малые страны", - подчеркнул Евсеенко.
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Он заявил, что Беларусь поддерживает международные усилия, направленные на искоренение односторонности и мер принуждения как инструментов международных отношений. "Твердо придерживаемся принципов устава ООН – равенства государств, невмешательства во внутренние дела и разрешения споров мирными средствами", - подчеркнул белорусский дипломат.
По его словам, Минск выступает против политики силы и доминирования, против попыток переписать международные правила в одностороннем порядке – в интересах лишь избранных государств. Это прямая угроза многосторонней системе, которую ООН обязана защищать, сказал представитель республики. При этом он подчеркнул, что "Беларусь остается открытой для взаимовыгодного и уважительного сотрудничества со всеми без исключения государствами".
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