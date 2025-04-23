Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/belorussija-2013044485.html
В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны
В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны - РИА Новости, 23.04.2025
В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны
Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:08:00+03:00
2025-04-23T20:08:00+03:00
в мире
белоруссия
нью-йорк (город)
минск
оон
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957861612_0:105:658:475_1920x0_80_0_0_650b7c6e01946f8dcb34e753c26fe74c.jpg
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности ООН по "Формуле Арриа" в Нью-Йорке. Представитель Белоруссии подчеркнул в ходе выступления, что республика "всецело поддерживает цели этой встречи и разделяет озабоченности, озвученные делегацией Китая". "Разрушительное воздействие односторонних эгоцентричных действий государств и практики давления оказывает неоспоримое отрицательное воздействие на всю систему международных отношений, подрывает стабильность и устойчивое развитие. Мы все чаще наблюдаем, как отдельные государства, преследуя исключительно собственные интересы, прибегают к политике одностороннего принуждения – в форме экономических санкций, торговых барьеров и давления, лишенного всякой легитимности и нарушающего базовые принципы устава ООН", - заявил Евсеенко. Он подчеркнул, что под прикрытием интересов так называемой "национальной безопасности" и вымышленного "справедливого" подхода вводятся незаконные торговые ограничения, разрываются международные договоренности, подрываются глобальные цепочки поставок, нарушается суверенитет государств. "Одним из очевидных примеров следствий такой политики является разгорающаяся сегодня на наших глазах война торговых пошлин и тарифов, которая уже всколыхнула многостороннюю торговую систему и угрожает появлением куда больших рисков для устойчивости мировых рынков. Такое поведение – это не защита интересов. Это шантаж. И он должен быть назван своим именем", - подчеркнул белорусский дипломат. Он отметил, что Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 78/135 от 19 декабря 2023 года четко и недвусмысленно выразила серьезную обеспокоенность тем, что применение односторонних экономических мер принуждения, противоречащих принципам международного права и положениям устава ООН, отрицательно влияет на экономику и усилия в области развития, а также оказывает общее негативное воздействие на международное экономическое сотрудничество. "Очевидно, что в зоне особого риска находятся развивающиеся страны и регионы. Однако развитие событий в мире демонстрирует, что от угроз эгоистического протекционизма не застрахован никто – ни крупные высокоразвитые государства, ни уязвимые и малые страны", - подчеркнул Евсеенко. Он заявил, что Беларусь поддерживает международные усилия, направленные на искоренение односторонности и мер принуждения как инструментов международных отношений. "Твердо придерживаемся принципов устава ООН – равенства государств, невмешательства во внутренние дела и разрешения споров мирными средствами", - подчеркнул белорусский дипломат. По его словам, Минск выступает против политики силы и доминирования, против попыток переписать международные правила в одностороннем порядке – в интересах лишь избранных государств. Это прямая угроза многосторонней системе, которую ООН обязана защищать, сказал представитель республики. При этом он подчеркнул, что "Беларусь остается открытой для взаимовыгодного и уважительного сотрудничества со всеми без исключения государствами".
https://ria.ru/20250408/gensek-2010111141.html
https://ria.ru/20250417/ekonomika-2011881480.html
https://ria.ru/20250423/vojny-2012892034.html
https://ria.ru/20240928/oon-1975294412.html
белоруссия
нью-йорк (город)
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957861612_0:121:659:615_1920x0_80_0_0_26dad9a4d118daeab3d3f9c0a84f6867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, нью-йорк (город), минск, оон, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Белоруссия, Нью-Йорк (город), Минск, ООН, Введение Трампом пошлин на импорт
В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны

Евсеенко: война торговых пошлин несет риски устойчивости мировых рынков

© Шанхайская организация сотрудничестваФлаг Республики Беларусь
Флаг Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Шанхайская организация сотрудничества
Флаг Республики Беларусь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко.
Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности ООН по "Формуле Арриа" в Нью-Йорке. Представитель Белоруссии подчеркнул в ходе выступления, что республика "всецело поддерживает цели этой встречи и разделяет озабоченности, озвученные делегацией Китая".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Генсек ООН оценил возможность мировой рецессии из-за введения США пошлин
8 апреля, 20:09
«
"Разрушительное воздействие односторонних эгоцентричных действий государств и практики давления оказывает неоспоримое отрицательное воздействие на всю систему международных отношений, подрывает стабильность и устойчивое развитие. Мы все чаще наблюдаем, как отдельные государства, преследуя исключительно собственные интересы, прибегают к политике одностороннего принуждения – в форме экономических санкций, торговых барьеров и давления, лишенного всякой легитимности и нарушающего базовые принципы устава ООН", - заявил Евсеенко.
Он подчеркнул, что под прикрытием интересов так называемой "национальной безопасности" и вымышленного "справедливого" подхода вводятся незаконные торговые ограничения, разрываются международные договоренности, подрываются глобальные цепочки поставок, нарушается суверенитет государств.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Торговые войны разрушают мировой экономический порядок, заявил Си Цзиньпин
17 апреля, 17:38
«
"Одним из очевидных примеров следствий такой политики является разгорающаяся сегодня на наших глазах война торговых пошлин и тарифов, которая уже всколыхнула многостороннюю торговую систему и угрожает появлением куда больших рисков для устойчивости мировых рынков. Такое поведение – это не защита интересов. Это шантаж. И он должен быть назван своим именем", - подчеркнул белорусский дипломат.
Он отметил, что Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 78/135 от 19 декабря 2023 года четко и недвусмысленно выразила серьезную обеспокоенность тем, что применение односторонних экономических мер принуждения, противоречащих принципам международного права и положениям устава ООН, отрицательно влияет на экономику и усилия в области развития, а также оказывает общее негативное воздействие на международное экономическое сотрудничество.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Си Цзиньпин заявил об опасности торговых войн
Вчера, 10:01
«
"Очевидно, что в зоне особого риска находятся развивающиеся страны и регионы. Однако развитие событий в мире демонстрирует, что от угроз эгоистического протекционизма не застрахован никто – ни крупные высокоразвитые государства, ни уязвимые и малые страны", - подчеркнул Евсеенко.
«
Он заявил, что Беларусь поддерживает международные усилия, направленные на искоренение односторонности и мер принуждения как инструментов международных отношений. "Твердо придерживаемся принципов устава ООН – равенства государств, невмешательства во внутренние дела и разрешения споров мирными средствами", - подчеркнул белорусский дипломат.
По его словам, Минск выступает против политики силы и доминирования, против попыток переписать международные правила в одностороннем порядке – в интересах лишь избранных государств. Это прямая угроза многосторонней системе, которую ООН обязана защищать, сказал представитель республики. При этом он подчеркнул, что "Беларусь остается открытой для взаимовыгодного и уважительного сотрудничества со всеми без исключения государствами".
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков во время выступления на сессии Генассамблеи ООН. 28 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
МИД Белоруссии заявил о двойных стандартах в ООН
28 сентября 2024, 23:44
 
В миреБелоруссияНью-Йорк (город)МинскООНВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала