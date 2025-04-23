https://ria.ru/20250423/belorussija-2013044485.html

В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны

В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны - РИА Новости, 23.04.2025

В Белоруссии рассказали о рисках торговой войны

Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T20:08:00+03:00

2025-04-23T20:08:00+03:00

2025-04-23T20:08:00+03:00

в мире

белоруссия

нью-йорк (город)

минск

оон

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/06/1957861612_0:105:658:475_1920x0_80_0_0_650b7c6e01946f8dcb34e753c26fe74c.jpg

МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Разгорающаяся война торговых пошлин и тарифов несет риски устойчивости мировых рынков, заявил заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, данное заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности ООН по "Формуле Арриа" в Нью-Йорке. Представитель Белоруссии подчеркнул в ходе выступления, что республика "всецело поддерживает цели этой встречи и разделяет озабоченности, озвученные делегацией Китая". "Разрушительное воздействие односторонних эгоцентричных действий государств и практики давления оказывает неоспоримое отрицательное воздействие на всю систему международных отношений, подрывает стабильность и устойчивое развитие. Мы все чаще наблюдаем, как отдельные государства, преследуя исключительно собственные интересы, прибегают к политике одностороннего принуждения – в форме экономических санкций, торговых барьеров и давления, лишенного всякой легитимности и нарушающего базовые принципы устава ООН", - заявил Евсеенко. Он подчеркнул, что под прикрытием интересов так называемой "национальной безопасности" и вымышленного "справедливого" подхода вводятся незаконные торговые ограничения, разрываются международные договоренности, подрываются глобальные цепочки поставок, нарушается суверенитет государств. "Одним из очевидных примеров следствий такой политики является разгорающаяся сегодня на наших глазах война торговых пошлин и тарифов, которая уже всколыхнула многостороннюю торговую систему и угрожает появлением куда больших рисков для устойчивости мировых рынков. Такое поведение – это не защита интересов. Это шантаж. И он должен быть назван своим именем", - подчеркнул белорусский дипломат. Он отметил, что Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции 78/135 от 19 декабря 2023 года четко и недвусмысленно выразила серьезную обеспокоенность тем, что применение односторонних экономических мер принуждения, противоречащих принципам международного права и положениям устава ООН, отрицательно влияет на экономику и усилия в области развития, а также оказывает общее негативное воздействие на международное экономическое сотрудничество. "Очевидно, что в зоне особого риска находятся развивающиеся страны и регионы. Однако развитие событий в мире демонстрирует, что от угроз эгоистического протекционизма не застрахован никто – ни крупные высокоразвитые государства, ни уязвимые и малые страны", - подчеркнул Евсеенко. Он заявил, что Беларусь поддерживает международные усилия, направленные на искоренение односторонности и мер принуждения как инструментов международных отношений. "Твердо придерживаемся принципов устава ООН – равенства государств, невмешательства во внутренние дела и разрешения споров мирными средствами", - подчеркнул белорусский дипломат. По его словам, Минск выступает против политики силы и доминирования, против попыток переписать международные правила в одностороннем порядке – в интересах лишь избранных государств. Это прямая угроза многосторонней системе, которую ООН обязана защищать, сказал представитель республики. При этом он подчеркнул, что "Беларусь остается открытой для взаимовыгодного и уважительного сотрудничества со всеми без исключения государствами".

https://ria.ru/20250408/gensek-2010111141.html

https://ria.ru/20250417/ekonomika-2011881480.html

https://ria.ru/20250423/vojny-2012892034.html

https://ria.ru/20240928/oon-1975294412.html

белоруссия

нью-йорк (город)

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, нью-йорк (город), минск, оон, введение трампом пошлин на импорт