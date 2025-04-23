https://ria.ru/20250423/belgorod-2012976955.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 23.04.2025

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

Глава Крюковского сельского поселения и еще двое мужчин ранены в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:33:00+03:00

2025-04-23T15:33:00+03:00

2025-04-23T15:33:00+03:00

происшествия

белгородская область

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украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Крюковского сельского поселения и еще двое мужчин ранены в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. У главы поселения осколочное ранение спины, у двух мужчин — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Медики районной больницы оказывают им всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе в пяти частных домах выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждены два легковых и один грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.

https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012872888.html

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белгородская область

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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков