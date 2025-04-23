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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 23.04.2025
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15:33 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/belgorod-2012976955.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 23.04.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека
Глава Крюковского сельского поселения и еще двое мужчин ранены в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:33:00+03:00
2025-04-23T15:33:00+03:00
происшествия
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Крюковского сельского поселения и еще двое мужчин ранены в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. У главы поселения осколочное ранение спины, у двух мужчин — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Медики районной больницы оказывают им всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что в селе в пяти частных домах выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждены два легковых и один грузовой автомобиль. Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
https://ria.ru/20250423/bespilotniki-2012872888.html
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происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали три человека

Гладков: три человека получили ранения при обстреле ВСУ в селе Крюково

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Глава Крюковского сельского поселения и еще двое мужчин ранены в результате прилета украинского боеприпаса в селе Крюково Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Глава Крюковского сельского поселения Владимир Алексеевич Колесник и еще двое мужчин ранены в результате прилета боеприпаса. Попутным транспортом пострадавшие доставлены в Борисовскую ЦРБ. У главы поселения осколочное ранение спины, у двух мужчин — минно-взрывные, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения ног. Медики районной больницы оказывают им всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Глава региона добавил, что в селе в пяти частных домах выбиты окна и осколками посечены надворные постройки и заборы. Также повреждены два легковых и один грузовой автомобиль.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Борисовским районом составляет около 18 километров.
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ПроисшествияБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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