https://ria.ru/20250423/belgiya-2013042356.html

В Бельгии рассказали об обсуждении отправки миротворцев на Украину

В Бельгии рассказали об обсуждении отправки миротворцев на Украину - РИА Новости, 23.04.2025

В Бельгии рассказали об обсуждении отправки миротворцев на Украину

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что обсуждение вопроса отправки европейских военных в том или ином статусе на Украину после достижения перемирия РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:54:00+03:00

2025-04-23T19:54:00+03:00

2025-04-23T19:54:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен рассказал, что обсуждение вопроса отправки европейских военных в том или ином статусе на Украину после достижения перемирия остается на повестке дня, но "обсуждается за кулисами". "Мы мало об этом слышим, но эти обсуждения продолжаются очень активно за кулисами", - сказал бельгийский министр в среду на слушаниях в бельгийском парламенте. По его словам, в случае достижения соглашения о перемирии, будет необходимо немедленно приступать к обсуждению гарантий безопасности. При этом Бельгия будет готова быстро предоставить свой контингент для возможного участия в такой миссии. Формат такой "миротворческой миссии", и что будет необходимо для ее обеспечения, еще только предстоит уточнить в ходе более углубленных дискуссий, так же, как и степень участия Бельгии, заверил бельгийский министр. "Все это будет происходить под руководством французов и британцев в сотрудничестве с главами генеральных штабов всех заинтересованных стран. По причинам безопасности и конфиденциальности другие детали на сегодняшний день не разглашаются", - добавил он. Ранее европейский дипломатический источник, комментируя тему отправки "миротворцев" на Украину, сообщил РИА Новости, что речь не идет о солдатах или "голубых касках", речь только о наблюдении и мониторинге. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250410/ukraina-2010569843.html

https://ria.ru/20250423/mirotvortsy-2013023711.html

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html

https://ria.ru/20250315/makron-2005244450.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, тео франкен, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), бельгия