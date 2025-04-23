https://ria.ru/20250423/banki-2013053944.html
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование - РИА Новости, 24.04.2025
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование
Банк России подготовил первый рейтинг банков по количеству жалоб на кредитование, возглавил его Газпромбанк, сообщается на портале Центробанка. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-23T21:25:00+03:00
2025-04-23T21:25:00+03:00
2025-04-24T00:35:00+03:00
экономика
россия
газпромбанк
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России подготовил первый рейтинг банков по количеству жалоб на кредитование, возглавил его Газпромбанк, сообщается на портале Центробанка.Как уточнил регулятор, жалоба считается оправданной, если в ходе проверки обнаружили нарушения прав заемщика и отреагировали на это.Рейтинг, как отметил Центробанк, считался по улучшенной методике. Вторым после упомянутого Газпромбанка оказался Альфа-банк, третьим — Совкомбанк. Также в список попали "Почта банк", Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк. Как подчеркнул ЦБ, данная информация не является оценкой деятельности банков, она лишь отражает количество обоснованных жалоб со стороны физлиц. Таблицы с индикаторами планируют составлять каждый год.
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РИА Новости
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экономика, россия, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк
Экономика, Россия, Газпромбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-банк
ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование
Банк России составил первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование