https://ria.ru/20250423/banki-2013053944.html

ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование - РИА Новости, 24.04.2025

ЦБ составил первый ренкинг банков по числу жалоб на кредитование

Банк России подготовил первый рейтинг банков по количеству жалоб на кредитование, возглавил его Газпромбанк, сообщается на портале Центробанка. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-23T21:25:00+03:00

2025-04-23T21:25:00+03:00

2025-04-24T00:35:00+03:00

экономика

россия

газпромбанк

центральный банк рф (цб рф)

альфа-банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Банк России подготовил первый рейтинг банков по количеству жалоб на кредитование, возглавил его Газпромбанк, сообщается на портале Центробанка.Как уточнил регулятор, жалоба считается оправданной, если в ходе проверки обнаружили нарушения прав заемщика и отреагировали на это.Рейтинг, как отметил Центробанк, считался по улучшенной методике. Вторым после упомянутого Газпромбанка оказался Альфа-банк, третьим — Совкомбанк. Также в список попали "Почта банк", Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк. Как подчеркнул ЦБ, данная информация не является оценкой деятельности банков, она лишь отражает количество обоснованных жалоб со стороны физлиц. Таблицы с индикаторами планируют составлять каждый год.

https://ria.ru/20250328/tsb-2008028450.html

https://ria.ru/20250203/vklady-1997013098.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, газпромбанк, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк