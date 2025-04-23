https://ria.ru/20250423/banki-2012932537.html

Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты

Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты - РИА Новости, 23.04.2025

Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты

Банки стали применять жесткие меры против нежелающих платить проценты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления "Уралсиба" Станислав Тывес. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:45:00+03:00

2025-04-23T12:45:00+03:00

2025-04-23T12:45:00+03:00

экономика

россия

ярослав нилов

уралсиб (финансовая корпорация)

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банки стали применять жесткие меры против нежелающих платить проценты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления "Уралсиба" Станислав Тывес."Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают", — рассказал Тывес.В публикации указали, что банки стали снижать лимиты или блокировать операции по картам, если их держатели не будут долгое время платить проценты.По словам Тывеса, финансовые учреждения таким образом говорят подобным клиентам пользоваться услугами других банков.РИА Новости 14 апреля сообщало, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России.

https://ria.ru/20250422/zoloto-2012645883.html

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экономика, россия, ярослав нилов, уралсиб (финансовая корпорация), рбк (медиагруппа), госдума рф