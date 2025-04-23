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Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты
Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты - РИА Новости, 23.04.2025
Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты
Банки стали применять жесткие меры против нежелающих платить проценты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления "Уралсиба" Станислав Тывес. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:45:00+03:00
2025-04-23T12:45:00+03:00
2025-04-23T12:45:00+03:00
экономика
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ярослав нилов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Банки стали применять жесткие меры против нежелающих платить проценты клиентов, сообщает РБК со ссылкой на зампреда правления "Уралсиба" Станислав Тывес."Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают", — рассказал Тывес.В публикации указали, что банки стали снижать лимиты или блокировать операции по картам, если их держатели не будут долгое время платить проценты.По словам Тывеса, финансовые учреждения таким образом говорят подобным клиентам пользоваться услугами других банков.РИА Новости 14 апреля сообщало, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России.
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экономика, россия, ярослав нилов, уралсиб (финансовая корпорация), рбк (медиагруппа), госдума рф
Экономика, Россия, Ярослав Нилов, Уралсиб (финансовая корпорация), РБК (медиагруппа), Госдума РФ
Россиянам рассказали о мерах банков против нежелающих платить проценты
РКБ: банки начали блокировать кредитные карты нежелающих платить проценты