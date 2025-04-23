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Бангкок подтвердил свой статус нейтральной площадки, заявил МИД России - РИА Новости, 23.04.2025
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15:14 23.04.2025 (обновлено: 15:29 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/bangkok-2012972277.html
Бангкок подтвердил свой статус нейтральной площадки, заявил МИД России
Бангкок подтвердил свой статус нейтральной площадки, заявил МИД России - РИА Новости, 23.04.2025
Бангкок подтвердил свой статус нейтральной площадки, заявил МИД России
Бангкок, где расположена штаб-квартира Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), на 81-й сессии Комиссии в очередной... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:14:00+03:00
2025-04-23T15:29:00+03:00
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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Бангкок, где расположена штаб-квартира Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), на 81-й сессии Комиссии в очередной раз подтвердил свой статус деполитизированной площадки, сообщил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, отвечая на вопрос агентства об отличиях обстановки на сессии ЭСКАТО в Бангкоке от мероприятий, проходящих на европейских площадках. Логвинов возглавляет российскую делегацию на 81-й сессии ЭСКАТО, проходящей в Бангкоке 21 – 25 апреля 2025 года. "Безусловно, для меня разница особенно очевидна, так как последние годы своей профессиональной деятельности я посвятил работе на европейском направлении. То, что мы сегодня имеем с Брюсселем, уже даже отношениями, откровенно говоря, язык не поворачивается назвать", - сказал он агентству. "Бангкок же в очередной раз благополучно подтвердил свой статус деполитизированной площадки, где государства готовы к конструктивному и нацеленному на практический результат диалогу", - отметил он, подчеркнув, что в современной ситуации, когда в глобальной политике доминирует разобщение, а до окончания периода реализации Целей устойчивого развития ООН остается меньше пяти лет, ценность такого подхода к взаимодействию невозможно переоценить. "Нам он (конструктивный диалог в ЭСКАТО – ред.) очень дорог, и мы делаем все от себя зависящее, чтобы его поддерживать и развивать. Именно в этом видим главный мандат ЭСКАТО и ее добавленную стоимость", - сказал Логвинов.
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в мире, бангкок, россия, брюссель, кирилл логвинов, эскато, оон
В мире, Бангкок, Россия, Брюссель, Кирилл Логвинов, ЭСКАТО, ООН
Бангкок подтвердил свой статус нейтральной площадки, заявил МИД России

Логвинов: Бангкок в очередной раз подтвердил статус деполитизированной площадки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Бангкок, где расположена штаб-квартира Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), на 81-й сессии Комиссии в очередной раз подтвердил свой статус деполитизированной площадки, сообщил РИА Новости глава департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, отвечая на вопрос агентства об отличиях обстановки на сессии ЭСКАТО в Бангкоке от мероприятий, проходящих на европейских площадках.
Логвинов возглавляет российскую делегацию на 81-й сессии ЭСКАТО, проходящей в Бангкоке 21 – 25 апреля 2025 года. "Безусловно, для меня разница особенно очевидна, так как последние годы своей профессиональной деятельности я посвятил работе на европейском направлении. То, что мы сегодня имеем с Брюсселем, уже даже отношениями, откровенно говоря, язык не поворачивается назвать", - сказал он агентству.
"Бангкок же в очередной раз благополучно подтвердил свой статус деполитизированной площадки, где государства готовы к конструктивному и нацеленному на практический результат диалогу", - отметил он, подчеркнув, что в современной ситуации, когда в глобальной политике доминирует разобщение, а до окончания периода реализации Целей устойчивого развития ООН остается меньше пяти лет, ценность такого подхода к взаимодействию невозможно переоценить.
"Нам он (конструктивный диалог в ЭСКАТО – ред.) очень дорог, и мы делаем все от себя зависящее, чтобы его поддерживать и развивать. Именно в этом видим главный мандат ЭСКАТО и ее добавленную стоимость", - сказал Логвинов.
Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
На Украине закрыли ряд программ УВКПЧ ООН из-за США, сообщает Reuters
11 марта, 20:25
 
В миреБангкокРоссияБрюссельКирилл ЛогвиновЭСКАТОООН
 
 
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