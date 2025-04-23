https://ria.ru/20250423/bagreeva-2012759808.html

Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней

Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней - РИА Новости, 23.04.2025

Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней

За последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней, сообщила заммэра Москвы, глава... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:10:00+03:00

2025-04-23T09:10:00+03:00

2025-04-23T09:10:00+03:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. За последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что, согласно федеральному законодательству, срок оплаты по госконтрактам составляет семь рабочих дней. Этот срок был установлен в 2022 году. К концу прошлого года в столице удалось сократить этот показатель до четырех рабочих дней.По словам заммэра, сроки оплаты удалось сократить с помощью эффективной работы контрактной системы и цифровизации различных процессов."Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ и росту объема заключаемых контрактов. Так, в первом квартале 2025 года город подписал со столичными поставщиками в рамках 44-ФЗ контракты на 345,3 миллиарда рублей, что более чем на 60% превысило показатель первого квартала 2022 года", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Столичный департамент по конкурентной политике осуществляет комплексную работу, чтобы привлечь бизнес в систему госзакупок. Один из инструментов этого привлечения – сокращение сроков оплаты.Как рассказал глава ведомства Кирилл Пуртов, уменьшению главных периодов закупочного цикла способствует внедрение удобных электронных сервисов и типовой документации."В свою очередь, ускорение процессов повышает уровень вовлеченности предпринимателей в работу с госзаказом. На сегодняшний день на одного заказчика в контрактной системе столицы приходится 24 поставщика, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и дает возможность государственным и муниципальным учреждениям оперативно получать качественные товары, работы и услуги", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике.Контрактная система столицы показывает высокую эффективность. Так, Москва находится в числе лидеров в Национальном рейтинге прозрачности закупок, говорится в сообщении пресс-службы.С помощью стандартизации процедур, введению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012109250.html

https://ria.ru/20250417/bagreeva-2011668322.html

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мария багреева, москва