Рейтинг@Mail.ru
Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/bagreeva-2012759808.html
Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней
Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней - РИА Новости, 23.04.2025
Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней
За последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней, сообщила заммэра Москвы, глава... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:10:00+03:00
2025-04-23T09:10:00+03:00
мария багреева
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. За последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.Она уточнила, что, согласно федеральному законодательству, срок оплаты по госконтрактам составляет семь рабочих дней. Этот срок был установлен в 2022 году. К концу прошлого года в столице удалось сократить этот показатель до четырех рабочих дней.По словам заммэра, сроки оплаты удалось сократить с помощью эффективной работы контрактной системы и цифровизации различных процессов."Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ и росту объема заключаемых контрактов. Так, в первом квартале 2025 года город подписал со столичными поставщиками в рамках 44-ФЗ контракты на 345,3 миллиарда рублей, что более чем на 60% превысило показатель первого квартала 2022 года", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.Столичный департамент по конкурентной политике осуществляет комплексную работу, чтобы привлечь бизнес в систему госзакупок. Один из инструментов этого привлечения – сокращение сроков оплаты.Как рассказал глава ведомства Кирилл Пуртов, уменьшению главных периодов закупочного цикла способствует внедрение удобных электронных сервисов и типовой документации."В свою очередь, ускорение процессов повышает уровень вовлеченности предпринимателей в работу с госзаказом. На сегодняшний день на одного заказчика в контрактной системе столицы приходится 24 поставщика, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и дает возможность государственным и муниципальным учреждениям оперативно получать качественные товары, работы и услуги", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике.Контрактная система столицы показывает высокую эффективность. Так, Москва находится в числе лидеров в Национальном рейтинге прозрачности закупок, говорится в сообщении пресс-службы.С помощью стандартизации процедур, введению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012109250.html
https://ria.ru/20250417/bagreeva-2011668322.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва
Срок оплаты госконтрактов бизнесу в столице сократился до четырех дней

Багреева: срок оплаты госконтрактов в Москве сегодня составляет 4 рабочих дня

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. За последние три года в столице срок оплаты по госконтрактам бизнесу сократился более чем на 40%, до четырех рабочих дней, сообщила заммэра Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.
Она уточнила, что, согласно федеральному законодательству, срок оплаты по госконтрактам составляет семь рабочих дней. Этот срок был установлен в 2022 году. К концу прошлого года в столице удалось сократить этот показатель до четырех рабочих дней.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Объем закупок у малого бизнеса Москвы превысил 106 млрд рублей
21 апреля, 09:10
По словам заммэра, сроки оплаты удалось сократить с помощью эффективной работы контрактной системы и цифровизации различных процессов.
"Теперь предприниматели быстрее получают денежные средства за поставленные товары и выполненные работы и услуги, что способствует еще большему вовлечению бизнеса в госзаказ и росту объема заключаемых контрактов. Так, в первом квартале 2025 года город подписал со столичными поставщиками в рамках 44-ФЗ контракты на 345,3 миллиарда рублей, что более чем на 60% превысило показатель первого квартала 2022 года", – сказала Багреева, ее слова привели в пресс-службе ДЭПР.
Столичный департамент по конкурентной политике осуществляет комплексную работу, чтобы привлечь бизнес в систему госзакупок. Один из инструментов этого привлечения – сокращение сроков оплаты.
Как рассказал глава ведомства Кирилл Пуртов, уменьшению главных периодов закупочного цикла способствует внедрение удобных электронных сервисов и типовой документации.
"В свою очередь, ускорение процессов повышает уровень вовлеченности предпринимателей в работу с госзаказом. На сегодняшний день на одного заказчика в контрактной системе столицы приходится 24 поставщика, что обеспечивает высокий уровень конкуренции и дает возможность государственным и муниципальным учреждениям оперативно получать качественные товары, работы и услуги", – подчеркнул руководитель департамента по конкурентной политике.
Контрактная система столицы показывает высокую эффективность. Так, Москва находится в числе лидеров в Национальном рейтинге прозрачности закупок, говорится в сообщении пресс-службы.
С помощью стандартизации процедур, введению цифровых технологий и вовлечению малого бизнеса столичный госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах процесса.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Более 370 тыс пользователей зарегистрировали на Портале поставщиков Москвы
17 апреля, 09:10
 
Мария БагрееваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала