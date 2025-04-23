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Китайские бренды представили свои новинки на автовыставке в Шанхае - РИА Новости, 23.04.2025
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18:26 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/avto-2013026082.html
Китайские бренды представили свои новинки на автовыставке в Шанхае
Китайские бренды представили свои новинки на автовыставке в Шанхае - РИА Новости, 23.04.2025
Китайские бренды представили свои новинки на автовыставке в Шанхае
Известные россиянам китайские бренды Haval, Hongqi, Nio, Cherry, Li Auto и многие другие представили свои новинки на 21-й Шанхайской международной выставке... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:26:00+03:00
2025-04-23T18:26:00+03:00
экономика
китай
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ШАНХАЙ, 23 апр - РИА Новости. Известные россиянам китайские бренды Haval, Hongqi, Nio, Cherry, Li Auto и многие другие представили свои новинки на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai - 2025, некоторые из них могут поступить на рынок РФ, передает корреспондент РИА Новости. Шанхайский автосалон открылся в среду в национальном выставочном центре в Шанхае. В нем принимают участие около тысячи ведущих китайских и зарубежных компаний из 26 стран и регионов. Общая площадь экспозиции составила 360 тысяч квадратных метров. Как ранее сообщали организаторы, география участников выставки стала шире, а ее масштаб достиг рекордного уровня - на автосалоне будет представлено более 100 автоновинок китайских и иностранных брендов. Среди участников автосалона такие крупные китайские бренды, как BYD, Geely, Nio, Zeekr, Haval и другие. Зарубежные бренды представлены гигантами BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Bentley, Mercedes-Benz и многими другими компаниями. Шанхайский автосалон основан в 1985 году, является старейшим в Китае и одним из крупнейших в азиатском регионе. Проходит раз в два года. Что показалиКак рассказал РИА Новости представитель бренда Haval, внедорожник Haval Menglong может обновиться в этом году. "Новая версия Haval Menglong 2024 года уже доступна в продаже, и ожидается, что в этом году она получит обновление", - рассказал представитель компании. По его словам, обновленная версия "может поступить на российский рынок". "Мы имеем опыт экспорта этой модели, у нас есть отдельное направление, ориентированное на торговлю с Россией", - добавил собеседник агентства. Он отметил также, что внедорожник обладает гибридным двигателем. "Погодные условия в России очень похожи на те, что у нас на Северо-Востоке Китая, в Хэйлунцзяне, поэтому мы хорошо знаем, как работают электромобили при низких температурах. Да, зимой запас хода может немного снижаться — это вполне нормально, так называемое "снижение дальности". Но у этой модели высокий уровень удержания заряда, то есть аккумулятор эффективно сохраняет энергию", - рассказал представитель компании. По его словам, стартовая цена модели - 173,8 тысячи юаней (около 24 тысяч долларов). Компания Nio продемонстрировала недавно выпущенную выпущенную модель ET9 — самую дорогую модель китайского стартапа в сфере автомобилей на новых источниках энергии. Стартовая цена ET9 составляет 788 тысяч юаней (примерно 107,83 тысячи долларов). На выставке автомобиль исполнил "танец" под живой аккомпанемент скрипки. Компания Li Auto представила обновленную версию многофункционального минивэна Li Mega. Ранее в марте начался прием предварительных заказов на модель, его предварительная цена составила 529,8 тысячи юаней (примерно 73,11 тысячи долларов). Zeekr показала свой люксовый минивэн 009, стартовая цена которого 899 тысяч юаней (примерно 123,2 тысячи долларов). Ставка на новые источники энергииВ целом, судя по автомобилям, представленным на выставке, китайский авторынок продолжает делать ставки на альтернативные источники энергии. Так, представитель бренда Hongqi рассказал РИА Новости, что все автомобили бренда, представленные на салоне, полностью функционируют на новых источниках энергии. В частности, Hongqi показала такие новинки, как полностью электрические седан Tiangong-05 и внедорожник Tiangong-08. "Ведь мы, Китай, электрическая держава", - объяснил собеседник агентства, указав, что электроэнергия в Китае стоит дешево, а для экологии использовать такие автомобили лучше. При этом, по его словам, проблем с использованием электромобилей в северных районах страны тоже не возникает. "Ранее мы проводили реальные испытания в условиях холода, отправлялись в город Мохэ, так как он граничит с Россией и там очень холодно, температура опускается до минус 30–40 градусов", - сказал представитель Hongqi. Он указал также, что для моделей Tiangong при температуре –20 градусов фактический пробег достигает 50% от заявленного.
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экономика, китай, россия, bmw 1, volkswagen touareg, toyota corolla
Экономика, Китай, Россия, BMW 1, Volkswagen Touareg, Toyota Corolla
Китайские бренды представили свои новинки на автовыставке в Шанхае

Haval, Hongqi, Nio и Cherry представили свои новинки на автовыставке в Шанхае

© РИА Новости / Лидия Станченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль NIO Esb на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
Автомобиль NIO Esb на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Лидия Станченко
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Автомобиль NIO Esb на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
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ШАНХАЙ, 23 апр - РИА Новости. Известные россиянам китайские бренды Haval, Hongqi, Nio, Cherry, Li Auto и многие другие представили свои новинки на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности Auto Shanghai - 2025, некоторые из них могут поступить на рынок РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Шанхайский автосалон открылся в среду в национальном выставочном центре в Шанхае. В нем принимают участие около тысячи ведущих китайских и зарубежных компаний из 26 стран и регионов. Общая площадь экспозиции составила 360 тысяч квадратных метров. Как ранее сообщали организаторы, география участников выставки стала шире, а ее масштаб достиг рекордного уровня - на автосалоне будет представлено более 100 автоновинок китайских и иностранных брендов.
© РИА Новости / Лидия Станченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
Автомобиль Geely на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Лидия Станченко
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Автомобиль Geely на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
Среди участников автосалона такие крупные китайские бренды, как BYD, Geely, Nio, Zeekr, Haval и другие. Зарубежные бренды представлены гигантами BMW, Volkswagen, Nissan, Toyota, Bentley, Mercedes-Benz и многими другими компаниями.
Шанхайский автосалон основан в 1985 году, является старейшим в Китае и одним из крупнейших в азиатском регионе. Проходит раз в два года.

Что показали

Как рассказал РИА Новости представитель бренда Haval, внедорожник Haval Menglong может обновиться в этом году. "Новая версия Haval Menglong 2024 года уже доступна в продаже, и ожидается, что в этом году она получит обновление", - рассказал представитель компании. По его словам, обновленная версия "может поступить на российский рынок".
"Мы имеем опыт экспорта этой модели, у нас есть отдельное направление, ориентированное на торговлю с Россией", - добавил собеседник агентства.
© РИА Новости / Лидия Станченко | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
Автомобиль Haval на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Лидия Станченко
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Автомобиль Haval на 21-й Шанхайской международной выставке автомобильной промышленности
Он отметил также, что внедорожник обладает гибридным двигателем.
"Погодные условия в России очень похожи на те, что у нас на Северо-Востоке Китая, в Хэйлунцзяне, поэтому мы хорошо знаем, как работают электромобили при низких температурах. Да, зимой запас хода может немного снижаться — это вполне нормально, так называемое "снижение дальности". Но у этой модели высокий уровень удержания заряда, то есть аккумулятор эффективно сохраняет энергию", - рассказал представитель компании.
По его словам, стартовая цена модели - 173,8 тысячи юаней (около 24 тысяч долларов).
Компания Nio продемонстрировала недавно выпущенную выпущенную модель ET9 — самую дорогую модель китайского стартапа в сфере автомобилей на новых источниках энергии. Стартовая цена ET9 составляет 788 тысяч юаней (примерно 107,83 тысячи долларов). На выставке автомобиль исполнил "танец" под живой аккомпанемент скрипки.
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Компания Li Auto представила обновленную версию многофункционального минивэна Li Mega. Ранее в марте начался прием предварительных заказов на модель, его предварительная цена составила 529,8 тысячи юаней (примерно 73,11 тысячи долларов).
Zeekr показала свой люксовый минивэн 009, стартовая цена которого 899 тысяч юаней (примерно 123,2 тысячи долларов).

Ставка на новые источники энергии

В целом, судя по автомобилям, представленным на выставке, китайский авторынок продолжает делать ставки на альтернативные источники энергии. Так, представитель бренда Hongqi рассказал РИА Новости, что все автомобили бренда, представленные на салоне, полностью функционируют на новых источниках энергии. В частности, Hongqi показала такие новинки, как полностью электрические седан Tiangong-05 и внедорожник Tiangong-08.
"Ведь мы, Китай, электрическая держава", - объяснил собеседник агентства, указав, что электроэнергия в Китае стоит дешево, а для экологии использовать такие автомобили лучше.
При этом, по его словам, проблем с использованием электромобилей в северных районах страны тоже не возникает.
"Ранее мы проводили реальные испытания в условиях холода, отправлялись в город Мохэ, так как он граничит с Россией и там очень холодно, температура опускается до минус 30–40 градусов", - сказал представитель Hongqi.
Он указал также, что для моделей Tiangong при температуре –20 градусов фактический пробег достигает 50% от заявленного.
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