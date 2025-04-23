https://ria.ru/20250423/armiya-2012934401.html

Путин рассказал о поставках бронетанкового оружия в ВС России в 2024 году

Путин рассказал о поставках бронетанкового оружия в ВС России в 2024 году - РИА Новости, 23.04.2025

Путин рассказал о поставках бронетанкового оружия в ВС России в 2024 году

Российские войска в 2024 году получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:52:00+03:00

2025-04-23T12:52:00+03:00

2025-04-23T13:01:00+03:00

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российские войска в 2024 году получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов, заявил президент РФ Владимир Путин."Практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, качественно и в срок. А по некоторым видам вооружений - с опережением графика, более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. В войсках получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов", - сказал глава государства на заседании военно-промышленной комиссии.

https://ria.ru/20250423/vpk-2012933053.html

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безопасность, владимир путин, россия