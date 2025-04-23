https://ria.ru/20250423/armiya-2012894240.html
Армия гонит врага с русской земли, заявил Нарышкин
Армия гонит врага с русской земли, заявил Нарышкин - РИА Новости, 23.04.2025
Армия гонит врага с русской земли, заявил Нарышкин
Российская армия гонит врага с русской земли, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:13:00+03:00
2025-04-23T10:13:00+03:00
2025-04-23T10:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Российская армия гонит врага с русской земли, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Российская армия гонит врага с русской земли, ведется тяжелая, каждодневная боевая работа", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной предстоящему ежегодному "Диктанту Победы".
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012706520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Нарышкин
Армия гонит врага с русской земли, заявил Нарышкин
Нарышкин: российская армия гонит врага с русской земли