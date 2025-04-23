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Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений - РИА Новости, 23.04.2025
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09:19 23.04.2025 (обновлено: 09:28 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/apple--2012884761.html
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений - РИА Новости, 23.04.2025
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:19:00+03:00
2025-04-23T09:28:00+03:00
apple
происшествия
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы."В суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказано в карточке дела.Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении".Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html
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apple, происшествия, россия
Apple, Происшествия, Россия
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Apple грозит штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы.
"В суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказано в карточке дела.
Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении".
Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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