https://ria.ru/20250423/apple--2012884761.html

Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений - РИА Новости, 23.04.2025

Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений

На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:19:00+03:00

2025-04-23T09:19:00+03:00

2025-04-23T09:28:00+03:00

apple

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы."В суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказано в карточке дела.Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении".Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

apple, происшествия, россия