https://ria.ru/20250423/apple--2012884761.html
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений - РИА Новости, 23.04.2025
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:19:00+03:00
2025-04-23T09:19:00+03:00
2025-04-23T09:28:00+03:00
apple
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы."В суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказано в карточке дела.Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple в РФ в 2022 году в рамках закона о "приземлении".Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20250331/apple-2008474119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, происшествия, россия
Apple, Происшествия, Россия
Apple обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений
Apple грозит штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. На Apple составили протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, компании грозит штраф до 4 миллионов рублей, следует из картотеки Таганского суда Москвы.
"В суде зарегистрировано дело о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказано в карточке дела.
Протокол составлен на зарегистрированную в Ирландии
компанию Apple Distribution International LTD, которая открыла представительство Apple
в РФ
в 2022 году в рамках закона о "приземлении".
Санкция статьи предусматривает для юрлиц штраф до 4 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.