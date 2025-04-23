https://ria.ru/20250423/agent-2012889520.html

Высланный из России агент налаживал контакты между Будановым* и Санду

Высланный из России агент налаживал контакты между Будановым* и Санду - РИА Новости, 23.04.2025

Высланный из России агент налаживал контакты между Будановым* и Санду

Высланный из России молдавский агент Дмитрий Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:56:00+03:00

2025-04-23T09:56:00+03:00

2025-04-23T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Высланный из России молдавский агент Дмитрий Руснак способствовал в 2020 году установлению контактов между начальником военной разведки Украины Кириллом Будановым* и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что в 2004 году Руснак прошел подготовку по разведывательной работе за границей и работал под дипломатическим прикрытием, взаимодействуя с экс-директором Службы информации и безопасности Молдавии Артуром Решетниковым и начальником разведки иностранной спецслужбы Сергеем Долгиеру. "В 2020 году на Д. Руснака вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов*, искавший возможность установления контакта с М. Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента РМ", - говорится в сообщении. Буданов*, в свою очередь, как уточняет ФСБ, помогал Руснаку реализовывать коммерческие проекты в Украине, включающие интересы американских компаний по выращиванию семян. "За выполнение заданий ГУР МОУ Д. Руснак был награжден государственной наградой Украины. Летом 2021 г. Д. Руснак лично присутствовал на организованной им же встрече К. Буданова* с тогдашним главой СИБ РМ А. Есауленко, в ходе которой обсуждались планы подрыва охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья", - отмечается в релизе.* Признан в России террористом и экстремистом

https://ria.ru/20250420/prichina-2012339954.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011939838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, майя санду, россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире