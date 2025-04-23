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Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025
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09:47 23.04.2025 (обновлено: 10:18 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/agent-2012888679.html
Россия выслала агента молдавской разведки
Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025
Россия выслала агента молдавской разведки
Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщает ЦОС... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:47:00+03:00
2025-04-23T10:18:00+03:00
россия
молдавия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщает ЦОС ФСБ.Как установлено, Дмитрий Руснак в 2024 году прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) - гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", - говорится в сообщении.В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России, в случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны."В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250421/krym-2012470762.html
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россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Россия выслала агента молдавской разведки

Россия выслала агента молдавской разведки Руснака, собиравшего данные о властях

© ФСБ РоссииДмитрий Руснак
Дмитрий Руснак - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© ФСБ России
Дмитрий Руснак
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщает ЦОС ФСБ.
Как установлено, Дмитрий Руснак в 2024 году прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) - гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", - говорится в сообщении.
В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России, в случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны.
"В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - добавили в ведомстве.
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РоссияМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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