https://ria.ru/20250423/agent-2012888679.html

Россия выслала агента молдавской разведки

Россия выслала агента молдавской разведки - РИА Новости, 23.04.2025

Россия выслала агента молдавской разведки

Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщает ЦОС... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T09:47:00+03:00

2025-04-23T09:47:00+03:00

2025-04-23T10:18:00+03:00

россия

молдавия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия выслала агента молдавской разведки, получившего задание собирать сведения о планах властей РФ в отношении Молдавии, чиновниках и силовиках, сообщает ЦОС ФСБ.Как установлено, Дмитрий Руснак в 2024 году прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) - гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака", - говорится в сообщении.В ЦОС ФСБ отметили, что, действуя в интересах молдавской разведки, иностранец предпринял попытку легализоваться в России, в случае попадания в поле зрения органов безопасности он должен был демонстрировать свою лояльность и готовность к сотрудничеству якобы во благо нашей страны."В результате проведенного в отношении Дмитрия Руснака опроса с использованием полиграфа факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден. Учитывая, что иностранцем не был нанесен реальный ущерб безопасности Российской Федерации, в феврале 2025 года он был выдворен с территории нашей страны с закрытием ему въезда в Россию сроком на 60 лет", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250421/krym-2012470762.html

https://ria.ru/20250408/uzbekistan-2009942960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия