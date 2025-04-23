https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012993761.html

В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков

В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков - РИА Новости, 23.04.2025

В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков

Более 50 афтершоков зафиксировано после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, самый мощный из них составлял 5,9, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:17:00+03:00

2025-04-23T16:17:00+03:00

2025-04-23T16:22:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Более 50 афтершоков зафиксировано после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, самый мощный из них составлял 5,9, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."До 15.12 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован 51 афтершок, самый сильный из которых составлял магнитуду 5,9 баллов", - написал Ерликая.

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Обстановка в Стамбуле после землетрясения На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет. 2025-04-23T16:17 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, турция