https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012993761.html
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков - РИА Новости, 23.04.2025
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков
Более 50 афтершоков зафиксировано после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, самый мощный из них составлял 5,9, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:17:00+03:00
2025-04-23T16:17:00+03:00
2025-04-23T16:22:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Более 50 афтершоков зафиксировано после землетрясения магнитудой 6,2 в Стамбуле, самый мощный из них составлял 5,9, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."До 15.12 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован 51 афтершок, самый сильный из которых составлял магнитуду 5,9 баллов", - написал Ерликая.
https://ria.ru/20250423/stambul-2012994867.html
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internet-group@rian.ru
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T16:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, стамбул, турция
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков магнитудой до 5,9