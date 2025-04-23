https://ria.ru/20250423/afrika-2012950672.html

ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки

ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки - РИА Новости, 23.04.2025

ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки

ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки с помощью нового льготного инструмента заемного финансирования, участие ВЭБа в одном... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:52:00+03:00

2025-04-23T13:52:00+03:00

2025-04-23T13:53:00+03:00

россия

африка

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки с помощью нового льготного инструмента заемного финансирования, участие ВЭБа в одном проекте может достигать 100 миллионов долларов, рассказали в пресс-службе госкорпорации по итогам рабочего совещания Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности. "На совещании представили разработанный ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России новый льготный инструмент для финансовой поддержки инвестиционных проектов стран Африки… Одобренный объем участия ВЭБ.РФ в одном проекте составляет до 100 миллионов долларов США", - отмечается в материалах. В ВЭБе уточнили, что речь идет о льготном заемном финансировании, которое предназначено для финансирования капитальных и операционных затрат российских инвесторов при реализации проектов на африканском континенте. "За последнее время прошел целый ряд очень важных мероприятий по российско-африканской повестке. И в настоящее время очевидно, что необходимо переходить на новый этап взаимодействия с африканскими партнерами. Необходимо создавать и институциональную основу этого сотрудничества", - заявил на совещании заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

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россия, африка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире