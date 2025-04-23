Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 23.04.2025 (обновлено: 13:53 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/afrika-2012950672.html
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки - РИА Новости, 23.04.2025
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки с помощью нового льготного инструмента заемного финансирования, участие ВЭБа в одном... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:52:00+03:00
2025-04-23T13:53:00+03:00
россия
африка
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки с помощью нового льготного инструмента заемного финансирования, участие ВЭБа в одном проекте может достигать 100 миллионов долларов, рассказали в пресс-службе госкорпорации по итогам рабочего совещания Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности. "На совещании представили разработанный ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России новый льготный инструмент для финансовой поддержки инвестиционных проектов стран Африки… Одобренный объем участия ВЭБ.РФ в одном проекте составляет до 100 миллионов долларов США", - отмечается в материалах. В ВЭБе уточнили, что речь идет о льготном заемном финансировании, которое предназначено для финансирования капитальных и операционных затрат российских инвесторов при реализации проектов на африканском континенте. "За последнее время прошел целый ряд очень важных мероприятий по российско-африканской повестке. И в настоящее время очевидно, что необходимо переходить на новый этап взаимодействия с африканскими партнерами. Необходимо создавать и институциональную основу этого сотрудничества", - заявил на совещании заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.
https://ria.ru/20250422/potentsial-2012709665.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_45536379b4c44a22d3c4f3ff91fb8dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Россия, Африка, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
ВЭБ.РФ и Минэкономразвития продолжат инвестировать в страны Африки

ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Минэкономразвития поддержат инвестиционные проекты стран Африки с помощью нового льготного инструмента заемного финансирования, участие ВЭБа в одном проекте может достигать 100 миллионов долларов, рассказали в пресс-службе госкорпорации по итогам рабочего совещания Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности.
"На совещании представили разработанный ВЭБ.РФ и Минэкономразвития России новый льготный инструмент для финансовой поддержки инвестиционных проектов стран Африки… Одобренный объем участия ВЭБ.РФ в одном проекте составляет до 100 миллионов долларов США", - отмечается в материалах.
В ВЭБе уточнили, что речь идет о льготном заемном финансировании, которое предназначено для финансирования капитальных и операционных затрат российских инвесторов при реализации проектов на африканском континенте.
"За последнее время прошел целый ряд очень важных мероприятий по российско-африканской повестке. И в настоящее время очевидно, что необходимо переходить на новый этап взаимодействия с африканскими партнерами. Необходимо создавать и институциональную основу этого сотрудничества", - заявил на совещании заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.
Стенд АО Российский экспортный центр на выставке - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Российские ИТ-разработчики видят потенциал расширения экспорта в Африку
22 апреля, 12:45
 
РоссияАфрикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала