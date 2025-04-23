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МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана - РИА Новости, 23.04.2025
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19:54 23.04.2025 (обновлено: 21:12 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/afganistan-2013042563.html
МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана
МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана - РИА Новости, 23.04.2025
МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана
Уровень представительства Афганистана в Москве повысят до посла, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T19:54:00+03:00
2025-04-23T21:12:00+03:00
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талибан
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Уровень представительства Афганистана в Москве повысят до посла, сообщили в российском МИД. &quot;Представители афганского руководства были проинформированы о том, что в развитие оглашенного Верховным судом Российской Федерации решения о приостановлении запрета на деятельность движения талибов российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла&quot;, — говорится в заявлении. Уточняется, что представители Афганистана поблагодарили Россию за этот шаг.В среду специальный представитель президента по Афганистану Замир Кабулов и посол в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана Амиром Моттаки и Сираджуддином Хаккани. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.Ранее глава МИД Амир Моттаки обещал, что Кабул скоро представит дипломата, который станет послом Афганистана в Москве.Семнадцатого апреля Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
https://ria.ru/20250212/afganistan-1998759704.html
https://ria.ru/20250401/afganistan-2008665851.html
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в мире, афганистан, россия, москва, замир кабулов, дмитрий жирнов, талибан, генеральная прокуратура рф
В мире, Афганистан, Россия, Москва, Замир Кабулов, Дмитрий Жирнов, Талибан, Генеральная прокуратура РФ
МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана

МИД РФ: уровень представительства Афганистана в Москве будет повышен до посла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Уровень представительства Афганистана в Москве повысят до посла, сообщили в российском МИД.
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"Представители афганского руководства были проинформированы о том, что в развитие оглашенного Верховным судом Российской Федерации решения о приостановлении запрета на деятельность движения талибов российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла", — говорится в заявлении.

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Уточняется, что представители Афганистана поблагодарили Россию за этот шаг.
В среду специальный представитель президента по Афганистану Замир Кабулов и посол в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана Амиром Моттаки и Сираджуддином Хаккани. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
Ранее глава МИД Амир Моттаки обещал, что Кабул скоро представит дипломата, который станет послом Афганистана в Москве.
Семнадцатого апреля Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.
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В миреАфганистанРоссияМоскваЗамир КабуловДмитрий ЖирновТалибанГенеральная прокуратура РФ
 
 
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