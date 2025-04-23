МИД России сообщил о решении повысить уровень представительства Афганистана
МИД РФ: уровень представительства Афганистана в Москве будет повышен до посла
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Уровень представительства Афганистана в Москве повысят до посла, сообщили в российском МИД.
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"Представители афганского руководства были проинформированы о том, что в развитие оглашенного Верховным судом Российской Федерации решения о приостановлении запрета на деятельность движения талибов российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что представители Афганистана поблагодарили Россию за этот шаг.
В среду специальный представитель президента по Афганистану Замир Кабулов и посол в Кабуле Дмитрий Жирнов провели рабочие встречи с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана Амиром Моттаки и Сираджуддином Хаккани. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений.
Ранее глава МИД Амир Моттаки обещал, что Кабул скоро представит дипломата, который станет послом Афганистана в Москве.
Семнадцатого апреля Верховный суд приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России.
Как пояснили в Генпрокуратуре, правовым основанием для обращения в суд стали изменения, внесенные в декабре в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму". Они позволяют приостановить запрет террористической организации, если та прекратила деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России.
Эти обстоятельства нашли подтверждение в судебном заседании, и суд пришел к выводу об обоснованности иска, добавили в надзорном ведомстве.
Талибы находятся у власти в Афганистане с конца лета 2021 года. С тех пор они не раз посещали Россию. Москва официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но при этом говорила о планах исключить движение из списка террористических организаций для развития взаимодействия с Кабулом.