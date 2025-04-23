https://ria.ru/20250423/aeroport-2012879877.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.04.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T08:39:00+03:00
2025-04-23T08:39:00+03:00
2025-04-23T08:40:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 8.00 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево)", - написал он.
https://ria.ru/20250423/rosaviatsiya-2012876675.html
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов