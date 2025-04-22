https://ria.ru/20250422/zoloto-2012633979.html

Экономист объяснил, не пора ли менять доллары на золото

Экономист объяснил, не пора ли менять доллары на золото - РИА Новости, 22.04.2025

Экономист объяснил, не пора ли менять доллары на золото

Подорожание золота и усиливающиеся сомнения в могуществе доллара – повод все серьезнее смотреть на золото, но отказываться от американской валюты рано,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:18:00+03:00

2025-04-22T02:18:00+03:00

2025-04-22T02:18:00+03:00

экономика

сша

владимир григорьев

дональд трамп

рудн

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Подорожание золота и усиливающиеся сомнения в могуществе доллара – повод все серьезнее смотреть на золото, но отказываться от американской валюты рано, рассказал агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.Он напомнил, что рубль укрепляется к доллару с момента победы Дональда Трампа на выборах в США. Рынок верит, что это даст стимул улучшению отношений между странами и смягчению санкций."Поэтому курс рубля к доллару будет крепким, пока текущий политический тренд не изменится. Или пока сами российские власти не начнут ослаблять рубль, поскольку слишком крепкий рубль снижает рублевый эквивалент экспортных доходов, особенно с учетом падения стоимости нефти", — прогнозирует экономист.Золото же дорожает на фоне очевидного разрушения мировой финансовой системы, в котором США играют первую скрипку, и этот процесс продолжится. Но не стоит спешить избавляться от доллара и скупать золото – американская валюта еще долго будет сохранять статус, вдобавок, более ликвидна, заключил Григорьев.

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экономика, сша, владимир григорьев, дональд трамп, рудн