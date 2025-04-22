https://ria.ru/20250422/zhivopis-2012815882.html
Священник рассказал о "безудержном цветении жизни" в живописи Церетели
Священник рассказал о "безудержном цветении жизни" в живописи Церетели - РИА Новости, 22.04.2025
Священник рассказал о "безудержном цветении жизни" в живописи Церетели
Живопись Зураба Церетели - это "безудержное цветение жизни, там всегда побеждает свет", в ней нет уныния, что говорит о соответствующем отношении к творению... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:34:00+03:00
2025-04-22T18:34:00+03:00
2025-04-22T18:34:00+03:00
религия
тбилиси
переделкино
грузия
зураб церетели
российская академия художеств
умер зураб церетели
религия
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Живопись Зураба Церетели - это "безудержное цветение жизни, там всегда побеждает свет", в ней нет уныния, что говорит о соответствующем отношении к творению Божьему, сказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, в прошлом – пресс-секретарь патриархов Московских и всея Руси Алексия II и Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский. Церетели ушел из жизни дома в подмосковном Переделкино в ночь на 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти стала остановка сердца. "Один раз я посетил мастерскую Церетели – и был поражен, потому что у меня было предвзятое отношение к его творчеству: не все его монументальные произведения были мне близки, так скажем. Но когда я увидел его живопись, увидел яркое представление и отношение к жизни. Это было безудержное цветение жизни. Он очень много сделал, написал тысячи картин. Мы в них не увидим уныния, там всегда побеждает свет – вот такая благодарность к творению Божьему. Это совершенно изменило мое отношение к нему как к художнику", – рассказал Вигилянский. Он отметил, что Церетели – очень яркий и запоминающийся художник с собственным стилем. "Его невозможно спутать с другими - а это уже великое достижение", – подчеркнул протоиерей. Священник также вспомнил один случай, который характеризует человеческие качества Церетели. "Моя супруга была связана с Грузией, там выходили ее книги, она делала переводы и однажды оказалась с детьми в Тбилиси. Это было в 1990 году. Получилось так, что им негде было остановиться. И наши общие с Церетели друзья попросили разместить ее с детьми. Благодаря ему это смогли организовать, хотя мы были совершенно не знакомы. Потом, при знакомстве, я ему рассказал об этой истории, поблагодарил его за это благодеяние. Он отмахнулся: "О чем вы говорите…". Он был широкой души человек, и мы ему благодарны", – заключил собеседник агентства. Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012652936.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, переделкино, грузия, зураб церетели, российская академия художеств, умер зураб церетели, религия
Религия, Тбилиси, Переделкино, Грузия, Зураб Церетели, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели, Религия
Священник рассказал о "безудержном цветении жизни" в живописи Церетели
Протоиерей Вигилянский: живопись Церетели - это безудержное цветение жизни
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Живопись Зураба Церетели - это "безудержное цветение жизни, там всегда побеждает свет", в ней нет уныния, что говорит о соответствующем отношении к творению Божьему, сказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ, в прошлом – пресс-секретарь патриархов Московских и всея Руси Алексия II и Кирилла, протоиерей Владимир Вигилянский.
Церетели
ушел из жизни дома в подмосковном Переделкино
в ночь на 22 апреля. Ему был 91 год. Причиной смерти стала остановка сердца.
"Один раз я посетил мастерскую Церетели – и был поражен, потому что у меня было предвзятое отношение к его творчеству: не все его монументальные произведения были мне близки, так скажем. Но когда я увидел его живопись, увидел яркое представление и отношение к жизни. Это было безудержное цветение жизни. Он очень много сделал, написал тысячи картин. Мы в них не увидим уныния, там всегда побеждает свет – вот такая благодарность к творению Божьему. Это совершенно изменило мое отношение к нему как к художнику", – рассказал Вигилянский.
Он отметил, что Церетели – очень яркий и запоминающийся художник с собственным стилем.
"Его невозможно спутать с другими - а это уже великое достижение", – подчеркнул протоиерей.
Священник также вспомнил один случай, который характеризует человеческие качества Церетели.
"Моя супруга была связана с Грузией
, там выходили ее книги, она делала переводы и однажды оказалась с детьми в Тбилиси
. Это было в 1990 году. Получилось так, что им негде было остановиться. И наши общие с Церетели друзья попросили разместить ее с детьми. Благодаря ему это смогли организовать, хотя мы были совершенно не знакомы. Потом, при знакомстве, я ему рассказал об этой истории, поблагодарил его за это благодеяние. Он отмахнулся: "О чем вы говорите…". Он был широкой души человек, и мы ему благодарны", – заключил собеседник агентства.
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств
. Он участвовал в масштабных проектах в Москве
: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР
и России
, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".