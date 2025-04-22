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Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка - РИА Новости, 22.04.2025
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20:24 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/zhitel-2012838895.html
Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка
Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка - РИА Новости, 22.04.2025
Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка
Суд в Омске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка из-за аморального образа жизни, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:24:00+03:00
2025-04-22T20:24:00+03:00
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ОМСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка из-за аморального образа жизни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как уточняет надзорное ведомство, убийство произошло в Любинском районе Омской области 27 ноября 2024 года, 55-летний мужчина, поссорившись с сыном своей супруги, ударил 34-летнего пасынка в грудь ножом. Удар пришелся в область сердца, от чего он скончался до приезда "скорой". "Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что убивать не планировал, а причиной конфликта послужил аморальный образ жизни пасынка, в том числе его пристрастие к наркотикам и отсутствие постоянной работы. Мать погибшего, признанная по уголовному делу потерпевшей, просила не наказывать сожителя строго, так как давно простила его", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по статье "Убийство" и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области.
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происшествия, омская область, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в мурманске
Происшествия, Омская область, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в Мурманске
Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка

В Омской области мужчина получил восемь лет колонии за убийство пасынка

© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Уголовное дело. Архивное фото
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ОМСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка из-за аморального образа жизни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как уточняет надзорное ведомство, убийство произошло в Любинском районе Омской области 27 ноября 2024 года, 55-летний мужчина, поссорившись с сыном своей супруги, ударил 34-летнего пасынка в грудь ножом. Удар пришелся в область сердца, от чего он скончался до приезда "скорой".
"Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что убивать не планировал, а причиной конфликта послужил аморальный образ жизни пасынка, в том числе его пристрастие к наркотикам и отсутствие постоянной работы. Мать погибшего, признанная по уголовному делу потерпевшей, просила не наказывать сожителя строго, так как давно простила его", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по статье "Убийство" и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области.
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ПроисшествияОмская областьОмскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в Мурманске
 
 
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