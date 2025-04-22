https://ria.ru/20250422/zhitel-2012838895.html

Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка

Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка - РИА Новости, 22.04.2025

Житель Омской области получил восемь лет колонии за убийство пасынка

Суд в Омске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка из-за аморального образа жизни, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:24:00+03:00

2025-04-22T20:24:00+03:00

2025-04-22T20:24:00+03:00

происшествия

омская область

омск

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стрельба в мурманске

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ОМСК, 22 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство пасынка из-за аморального образа жизни, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как уточняет надзорное ведомство, убийство произошло в Любинском районе Омской области 27 ноября 2024 года, 55-летний мужчина, поссорившись с сыном своей супруги, ударил 34-летнего пасынка в грудь ножом. Удар пришелся в область сердца, от чего он скончался до приезда "скорой". "Вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что убивать не планировал, а причиной конфликта послужил аморальный образ жизни пасынка, в том числе его пристрастие к наркотикам и отсутствие постоянной работы. Мать погибшего, признанная по уголовному делу потерпевшей, просила не наказывать сожителя строго, так как давно простила его", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по статье "Убийство" и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области.

https://ria.ru/20250422/sud-2012761697.html

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