https://ria.ru/20250422/zemletryasenie-2012638726.html
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025
У Южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано утром во вторник у Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T04:07:00+03:00
2025-04-22T04:07:00+03:00
2025-04-22T11:07:00+03:00
тихий океан
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано утром во вторник у Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 22 апреля, в 9:52 (1:52 мск). Его эпицентр располагался в 147 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 183 километров", — рассказала специалист. Собеседница агентства добавила, что землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250420/zemletryasenie-2012418694.html
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тихий океан, итуруп, елена семенова
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8