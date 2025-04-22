https://ria.ru/20250422/zemletryasenie-2012638726.html

У Южных Курил произошло землетрясение

У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2025

У Южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано утром во вторник у Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T04:07:00+03:00

2025-04-22T04:07:00+03:00

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тихий океан

итуруп

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано утром во вторник у Южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане 22 апреля, в 9:52 (1:52 мск). Его эпицентр располагался в 147 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 183 километров", — рассказала специалист. Собеседница агентства добавила, что землетрясение в населенных пунктах островов не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250420/zemletryasenie-2012418694.html

тихий океан

итуруп

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тихий океан, итуруп, елена семенова