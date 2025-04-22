https://ria.ru/20250422/zelenskiy-2012668865.html
"Еще один шаг". СМИ раскрыли, что Зеленский сделал на прошлой неделе
"Еще один шаг". СМИ раскрыли, что Зеленский сделал на прошлой неделе - РИА Новости, 22.04.2025
"Еще один шаг". СМИ раскрыли, что Зеленский сделал на прошлой неделе
Владимир Зеленский продлением военного положения узурпирует власть на Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:53:00+03:00
2025-04-22T09:53:00+03:00
2025-04-22T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский продлением военного положения узурпирует власть на Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."Продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине — еще один шаг Владимира Зеленского к узурпации власти", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что действия украинского политика подтверждают, что киевский режим не хочет заключать мирное соглашение, к которому стремятся Москва и Вашингтон, поскольку единственный способ сохранения власти для Зеленского — продолжение конфликта с Россией.Агентство РБК-Украина 18 апреля сообщило, что Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 6 августа.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012654999.html
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в мире, украина, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, рбк (медиагруппа), брикс
В мире, Украина, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, РБК (медиагруппа), БРИКС
"Еще один шаг". СМИ раскрыли, что Зеленский сделал на прошлой неделе
IB: Зеленский продлением военного положения узурпирует власть на Украине