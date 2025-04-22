https://ria.ru/20250422/zelenskij-2012846838.html

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.04.2025

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:20:00+03:00

2025-04-22T21:20:00+03:00

2025-04-22T21:31:00+03:00

россия

киев

украина

владимир зеленский

владимир путин

дмитрий песков

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией. "Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное". Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

https://ria.ru/20250402/peregovory-2008935015.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины, в мире