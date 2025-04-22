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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
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21:20 22.04.2025 (обновлено: 21:31 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/zelenskij-2012846838.html
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:20:00+03:00
2025-04-22T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете. Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией. "Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное". Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html
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россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с РФ, не отменив запрет на них

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым переговорам с Россией после полного прекращения огня, при этом до сих пор не отменил свой указ об их запрете.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
"Россия не клюнула": в США неожиданно высказались о переговорах по Украине
7 апреля, 17:26
«
"Если русские готовы к полному прекращению огня и после полного прекращения огня с пониманием, с какими сроками, мы готовы к любым переговорам с ними, к любым", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал украинский телеканал "Общественное".
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В США сообщили Украине плохие новости о положении России на переговорах
2 апреля, 16:45
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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